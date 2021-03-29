Арт-уборка по-ленинградски

Участники Всероссийской акции «Волонтеры культуры», специалисты регионального комитета по сохранению культурного наследия и Музейного агентства Ленинградской области приведут в порядок после зимнего периода территорию Анненских укреплений в Выборге и Дома Лохвицких в Тихвине: активисты соберут сухую траву и листья, почистят дорожки.

Проведение субботников запланировано 23 апреля в Выборге на территории «Анненских укреплений», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Кронверк» XVIII века, и 30 апреля – на участке вокруг объекта культурного наследия регионального значения «Начальное училище и Дом Лохвицких» в Тихвине.

Субботники приурочены к Международному дню памятников и исторических мест, который традиционно отмечают 18 апреля.

Акция «Волонтеры культуры» реализуется в рамках национального проекта «Культура», разработанного в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Фото из архива редакции