Арт-уборка по-ленинградски

Участники
Всероссийской акции «Волонтеры культуры», специалисты регионального комитета по
сохранению культурного наследия и Музейного агентства Ленинградской области
приведут в порядок после зимнего периода территорию Анненских укреплений в
Выборге и Дома Лохвицких в Тихвине: активисты соберут сухую траву и листья,
почистят дорожки.
Проведение
субботников запланировано 23 апреля в Выборге на территории «Анненских
укреплений», входящих в состав объекта культурного наследия федерального
значения «Кронверк» XVIII века, и 30 апреля – на участке вокруг объекта
культурного наследия регионального значения «Начальное училище и Дом Лохвицких»
в Тихвине.
Субботники
приурочены к Международному дню памятников и исторических мест, который
традиционно отмечают 18 апреля.
Акция «Волонтеры культуры» реализуется в рамках национального проекта «Культура», разработанного в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Фото из архива редакции