Охота пройдёт по новым правилам

Весенняя охота на самцов глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей, вальдшнепа будет начинаться ежегодно с третьей субботы апреля (в этом году это 17 апреля) в первой (южной) зоне, с четвертой субботы апреля (в этом году это 24 апреля) – во второй (северной) зоне и будет длиться 10 дней. При этом, по новым правилам, весенняя охота на селезней уток может быть продлена до 30 дней, если добыча ведется с использованием подсадной утки.

К первой зоне отнесены Гатчинский, Волосовский (перешел из северной зоны в южную), Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский районы. Ко второй – Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский районы.

Также в Ленинградской области запрещается добыча самок копытных животных и медведя с детенышами, летняя охота на кабана загоном, применение тепловизоров, приборов ночного видения для добычи в темное время суток лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобра.

Оформление разрешений на охоту начнется с 5 апреля в профильном комитете, у государственных охотничьих инспекторов в районах области или на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области. Новые правила охоты установлены на основании решений Минприродны РФ и закреплены постановлением правительства региона.