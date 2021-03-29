Охота пройдёт по новым правилам

Весенняя
охота на самцов глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей, вальдшнепа будет
начинаться ежегодно с третьей субботы апреля (в этом году это 17 апреля) в
первой (южной) зоне, с четвертой субботы апреля (в этом году это 24 апреля) –
во второй (северной) зоне и будет длиться 10 дней. При этом, по новым правилам,
весенняя охота на селезней уток может быть продлена до 30 дней, если добыча
ведется с использованием подсадной утки.
К
первой зоне отнесены Гатчинский, Волосовский (перешел из северной зоны в
южную), Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский,
Тосненский районы. Ко второй – Бокситогорский, Волховский, Всеволожский,
Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский
районы.
Также
в Ленинградской области запрещается добыча самок копытных животных и медведя с
детенышами, летняя охота на кабана загоном, применение тепловизоров, приборов
ночного видения для добычи в темное время суток лисицы, енотовидной собаки,
барсука, бобра.
Оформление
разрешений на охоту начнется с 5 апреля в профильном комитете, у государственных
охотничьих инспекторов в районах области или на портале государственных и
муниципальных услуг Ленинградской области. Новые правила охоты установлены на
основании решений Минприродны РФ и закреплены постановлением правительства
региона.