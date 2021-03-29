Время странствий, время кораблей...

Как рассказала куратор просветительского пространства «Весна» Наталья Ламонт, выставка «Время кораблей» проходит в рамках нового проекта ЦИТ «Ученик, учитель, мастер».

- В этом проекте раскрывается идея преемственности, передачи традиций именно от учителя к ученику, - говорит Наталья Ламонт. - С другой стороны, хотелось бы показать, как развивается индивидуальность в последующих поколениях.

Тема новой выставки — не только корабли, но и история, странствия, сказка, мечта, фантазия. К этим образам педагоги обратились с точки зрения своего опыта, своего чувства моря, своей истории и мечты. Именно от этих, заданных художниками образов, и отталкивались в своих работах их ученики, создавая уже свои собственные произведения.

- Тема кораблей мне близка с самого детства, - говорит Евгения Измайлова. - Я родилась и выросла в Владивостоке, рядом с Тихим океаном. Мы постоянно выезжали с родителями на острова в океане. Неподалеку было кладбище морских кораблей, и все дети бегали туда купаться. Я часто приходила одна к этим кораблям, размышляла о них, придумывала им имена. У каждого из них была своя жизнь, своя история. Переехав в Гатчину, я очень тосковала по своим кораблям и начала писать серию работ о них...

На выставке в галерее «Весна» представлены итоговые композиции учеников Евгении Измайловой из выпускного класса ДХШ. Педагог задала им тему «Корабль времени». Как говорит Евгения Владиславовна, над этими работами ребята трудились почти целый год — не только писали их, но и размышляли, философствовали, много читали. В каждой из работ уже заметны свой стиль, своя живописная манера юных авторов. У каждого художника — свой корабль.

- Я считаю, что художнику очень полезно преподавать, - говорит Евгения Владиславовна. - Дети очень многое могут дать, и я иногда беру у них какие-то интересные идеи. У нас бывают такие уроки, когда ты понимаешь, ради чего ты здесь. Ты что-то отдаешь, у детей начинают гореть глаза, и тогда уже они что-то дают тебе. Ты на крыльях летишь домой, у тебя появляется столько энергии... На мой взгляд, самое главное для педагога - научить ребёнка не столько рисовать, сколько мыслить, пропуская через себя какие-то вещи. Когда дети начинают мыслить, они берут всё — и технику, и теорию, и практику. Важно мыслить и обязательно наслаждаться творческим процессом! После того, как я на уроке даю детям какой-то материал, я говорю им: «А теперь — наслаждайтесь!»

- В моем воображении корабль — это нечто лёгкое, воздушное, плывущее по небу, - говорит Ольга Кадушкина-Пилипенко. - Не хочется его даже в воду опускать...

На выставке «Время кораблей» Ольга Владимировна представила две своих старых работы - «Мастер» и «Хранитель». Изображённые на них персонажи выполнены в полукарнавальной манере.

- Мне кажется, это какие-то духи прибрежных дюн, - говорит художница. - Один из них, Хранитель, сам похож на потрёпанный старый корабль, который хранит и запахи, и звуки, переменчивые ветра и само время...

На выставке «Время кораблей» также представлены работы её учеников — ребят, которые учатся в первом и втором классах ДХШ. Их картины — по-детски яркие, живые и фантазийные.

- Ученикам младших классов пока сложно понять, что такое образ, - говорит Ольга Владимировна. - Чтобы задание было понятней, я предложила им тему «Сказка странствий». Детям предлагалось подумать, как мы мечтаем о путешествиях, чего ждём от них и на чём мы в конце концов пустимся в путь. Они размышляли над тем, чьи это корабли, кто на них путешествует и почему. Мы говорили с ребятами и о том, что путешествие не обязательно должно быть внешним — оно может быть и внутри нас. Мы можем мечтать и путешествовать в своих мечтах...

Выставка «Время кораблей» в галерее «Весна» Центра информационных технологий продлится до 31 марта. Адрес: Гатчина, ул. Рощинская, д.8.

Юлия Лысанюк