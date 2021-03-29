Время странствий, время кораблей...

Как
рассказала куратор просветительского пространства «Весна» Наталья Ламонт,
выставка «Время кораблей» проходит в рамках нового проекта ЦИТ «Ученик,
учитель, мастер».
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В этом проекте раскрывается идея преемственности, передачи традиций именно от
учителя к ученику, - говорит Наталья Ламонт. - С другой стороны, хотелось бы
показать, как развивается индивидуальность в последующих поколениях.
Тема
новой выставки — не только корабли, но и история, странствия, сказка, мечта,
фантазия. К этим образам педагоги обратились с точки зрения своего опыта,
своего чувства моря, своей истории и мечты. Именно от этих, заданных
художниками образов, и отталкивались в своих работах их ученики, создавая уже
свои собственные произведения.
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Тема кораблей мне близка с самого детства, - говорит Евгения Измайлова. - Я родилась и выросла в Владивостоке, рядом с Тихим
океаном. Мы постоянно выезжали с родителями на острова в океане. Неподалеку
было кладбище морских кораблей, и все дети бегали туда купаться. Я часто
приходила одна к этим кораблям, размышляла о них, придумывала им имена. У
каждого из них была своя жизнь, своя история. Переехав в Гатчину, я очень
тосковала по своим кораблям и начала писать серию работ о них...
На
выставке в галерее «Весна» представлены итоговые композиции учеников Евгении
Измайловой из выпускного класса ДХШ. Педагог задала им тему «Корабль времени».
Как говорит Евгения Владиславовна, над этими работами ребята трудились почти
целый год — не только писали их, но и размышляли, философствовали, много
читали. В каждой из работ уже заметны свой стиль, своя живописная манера юных
авторов. У каждого художника — свой корабль.
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Я считаю, что художнику очень полезно преподавать, - говорит Евгения Владиславовна.
- Дети очень многое могут дать, и я иногда беру у них какие-то интересные идеи.
У нас бывают такие уроки, когда ты понимаешь, ради чего ты здесь. Ты что-то
отдаешь, у детей начинают гореть глаза, и тогда уже они что-то дают тебе. Ты на
крыльях летишь домой, у тебя появляется столько энергии... На мой взгляд, самое
главное для педагога - научить ребёнка не столько рисовать, сколько мыслить,
пропуская через себя какие-то вещи. Когда дети начинают мыслить, они берут всё
— и технику, и теорию, и практику. Важно мыслить и обязательно наслаждаться
творческим процессом! После того, как я на уроке даю детям какой-то материал, я
говорю им: «А теперь — наслаждайтесь!»
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В моем воображении корабль — это нечто лёгкое, воздушное, плывущее по небу, -
говорит Ольга Кадушкина-Пилипенко. -
Не хочется его даже в воду опускать...
На
выставке «Время кораблей» Ольга Владимировна представила две своих старых
работы - «Мастер» и «Хранитель». Изображённые на них персонажи выполнены в
полукарнавальной манере.
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Мне кажется, это какие-то духи прибрежных дюн, - говорит художница. - Один из
них, Хранитель, сам похож на потрёпанный старый корабль, который хранит и
запахи, и звуки, переменчивые ветра и само время...
На
выставке «Время кораблей» также представлены работы её учеников — ребят,
которые учатся в первом и втором классах ДХШ. Их картины — по-детски яркие,
живые и фантазийные.
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Ученикам младших классов пока сложно понять, что такое образ, - говорит Ольга
Владимировна. - Чтобы задание было понятней, я предложила им тему «Сказка
странствий». Детям предлагалось подумать, как мы мечтаем о путешествиях, чего
ждём от них и на чём мы в конце концов пустимся в путь. Они размышляли над тем,
чьи это корабли, кто на них путешествует и почему. Мы говорили с ребятами и о
том, что путешествие не обязательно должно быть внешним — оно может быть и
внутри нас. Мы можем мечтать и путешествовать в своих мечтах...
Выставка
«Время кораблей» в галерее «Весна» Центра информационных технологий продлится
до 31 марта. Адрес: Гатчина, ул. Рощинская, д.8.
Юлия
Лысанюк