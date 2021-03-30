1 апреля отключат холодную воду в Загвоздке

1 апреля отключат холодную воду в Загвоздке

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с работами на водопроводе по устранению утечки, 01.04.2021г. с 09:00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения в Гатчине в микрорайоне Загвоздка.

Рубрики : ЖКХ     30 Mar 2021

По следующим адресам:

г. Гатчина, мкр-н «Загвоздка», ул. Кольцова, Пограничная, Ополченцев-балтийцев.

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