1 апреля отключат холодную воду в Загвоздке

По
следующим адресам:
г. Гатчина, мкр-н «Загвоздка»,
ул. Кольцова, Пограничная, Ополченцев-балтийцев.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с работами на водопроводе по устранению утечки, 01.04.2021г. с 09:00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения в Гатчине в микрорайоне Загвоздка.
По
следующим адресам:
г. Гатчина, мкр-н «Загвоздка»,
ул. Кольцова, Пограничная, Ополченцев-балтийцев.
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