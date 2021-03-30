Дружногорцы готовятся к новоселью

В начале апреля руководство Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК) проведет встречу с жителями аварийных домов южной части Гатчинского района, для которых строят дом в Дружной Горке. Жители попросили о встрече в связи с вопросами о сроках сдачи дома, о метраже их будущих квартир и качестве строительства.

Подрядчики ЛеноблАИЖК сейчас занимаются внутренними работами в доме: монтируют сантехнику, оборудование для отопления, стояки, готовятся к разводке электрики.

Дом в Дружной Горке будет пятиэтажным, двухподъездным. В доме будет 80 квартир: 25 однокомнатных, 30 двухкомнатных, 25 трехкомнатных, метраж – от 28 до 67 кв. м, высота потолков – 2,73 м.

Квартирография составлялась на основании данных муниципалитета о метраже аварийного жилья расселяемых домов. Согласно условиям программы и национального проекта "Жильё и городская среда", метраж новых квартир не может быть меньше старых. При этом за увеличение метража участники программы не доплачивают.

С приходом тепла начнется отделка. Фасады здания будут окрашены в три контрастных цвета – тёмно-коричневый, светло-серый и жёлтый. Квартиры будут сдаваться с отделкой, в каждой будет установлена сантехника, кухонная плита. Дом будет подключен ко всем сетям связи – радио, телевидению и интернету.

В июне строительные работы завершатся масштабным клинингом в доме и подачей заявления на ввод дома.

Затем администрация будет выдавать ключи участникам программы. Информацию о времени и месте встречи до жителей доведет администрация Дружногорского городского поселения.