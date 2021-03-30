Дружногорцы готовятся к новоселью

В начале апреля
руководство Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного
кредитования (ЛеноблАИЖК) проведет встречу с жителями аварийных домов южной
части Гатчинского района, для которых строят дом в Дружной Горке. Жители
попросили о встрече в связи с вопросами о сроках сдачи дома, о метраже их
будущих квартир и качестве строительства.
Подрядчики ЛеноблАИЖК сейчас занимаются
внутренними работами в доме: монтируют сантехнику, оборудование для отопления,
стояки, готовятся к разводке электрики.
Дом в Дружной Горке будет пятиэтажным, двухподъездным.
В доме будет 80 квартир: 25 однокомнатных, 30 двухкомнатных, 25 трехкомнатных,
метраж – от 28 до 67 кв. м, высота потолков – 2,73 м.
Квартирография составлялась на основании
данных муниципалитета о метраже аварийного жилья расселяемых домов. Согласно
условиям программы и национального проекта "Жильё и городская среда", метраж новых квартир не может быть
меньше старых. При этом за увеличение метража участники программы не
доплачивают.
С приходом тепла начнется отделка. Фасады
здания будут окрашены в три контрастных цвета – тёмно-коричневый, светло-серый
и жёлтый. Квартиры будут сдаваться с отделкой, в каждой будет установлена сантехника,
кухонная плита. Дом будет подключен ко всем сетям связи – радио, телевидению и
интернету.
В июне строительные работы завершатся
масштабным клинингом в доме и подачей заявления на ввод дома.
Затем администрация будет
выдавать ключи участникам программы. Информацию о времени и месте встречи до
жителей доведет администрация Дружногорского городского поселения.