Участниками
фестиваля стали восемь семейных команд из семи муниципальных районов Ленинградской
области, которые выступали в личном и командном первенстве. Семьи проверили свои
силу, скорость и выносливость. В этот же день прошла эстафета и викторина на
знание комплекса ГТО.
С
приветственным словом на торжественной церемонии открытия к участникам
соревнований обратился посол ГТО Ленинградской области, депутат Законодательного
собрания Александр Русских. Он поблагодарил семьи, которые нашли время приехать
в Гатчину, за их отличный пример здорового образа жизни.
Организаторами
соревнований в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» выступили комитет
по физической культуре и спорту Ленинградской области и Центр спортивной
подготовки сборных команд Ленинградской области (Региональный оператор ВФСК
ГТО). Содействие и помощь в проведении мероприятия оказали судьи Гатчинского
центра тестирования ГТО.
По
итогам фестиваля в «Веселой эстафете» победителями стала семья Лютых из
Киришского района, второе место заняла семья Тихоновых из Ломоносовского
района. Бронзу завоевала команда Белозеровых из Тосненского района.
В
командном зачете победу одержала семья Орловых из города Сосновый Бор, на втором
месте – команда Белозёровых, на третьем месте – семья Плотниковых из Приозерского
района. Команда-победительница будет представлять регион на Всероссийском этапе
фестиваля «ГТО в моей семье».
Все
участники соревнований получили сувениры с символикой ВФСК ГТО.