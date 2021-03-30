Участниками фестиваля стали восемь семейных команд из семи муниципальных районов Ленинградской области, которые выступали в личном и командном первенстве. Семьи проверили свои силу, скорость и выносливость. В этот же день прошла эстафета и викторина на знание комплекса ГТО.

С приветственным словом на торжественной церемонии открытия к участникам соревнований обратился посол ГТО Ленинградской области, депутат Законодательного собрания Александр Русских. Он поблагодарил семьи, которые нашли время приехать в Гатчину, за их отличный пример здорового образа жизни.

Организаторами соревнований в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» выступили комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области и Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области (Региональный оператор ВФСК ГТО). Содействие и помощь в проведении мероприятия оказали судьи Гатчинского центра тестирования ГТО.

По итогам фестиваля в «Веселой эстафете» победителями стала семья Лютых из Киришского района, второе место заняла семья Тихоновых из Ломоносовского района. Бронзу завоевала команда Белозеровых из Тосненского района.

В командном зачете победу одержала семья Орловых из города Сосновый Бор, на втором месте – команда Белозёровых, на третьем месте – семья Плотниковых из Приозерского района. Команда-победительница будет представлять регион на Всероссийском этапе фестиваля «ГТО в моей семье».

Все участники соревнований получили сувениры с символикой ВФСК ГТО.