Нескучные каникулы учеников Гатчинской школы №4

Все началось с коллективной поездки учеников 5-6-х
классов Гатчинской школы №4 в детский музыкальный театр «Зазеркалье» на спектакль
«Белый клык» по роману Джека Лондона. Музыкальное сопровождение, пение и игра
актеров, а главное - содержание спектакля, никого не оставили равнодушными.
Когда окончился спектакль ребята долго аплодировали, стоя, и на обратном пути
делились впечатлениями. Ведь для многих это было первое знакомство с
музыкальным театром, где артисты пели в сопровождении настоящего оркестра.
А уже на следующий день после поездки ребят ждала
«Зарница», которая проводится в школе уже в 25-й раз. Больше месяца погода
мешала проведению традиционной для школы №4 игры - то сильный мороз, то
оттепель, дождь и лужи, поэтому игру в этом году несколько раз переносили.
Но школьники не унывали. Они тренировались ходить строем,
разучивали песни, учились делать перевязки, штудировали правила техники
безопасности, повторяли как в походных условиях работать с картой и компасом.
Настрой был боевой.
Вот строчки из песни, под которую маршировал один из классов:
В Приоратском парке азимут найдем,
Не пропустим мины и костер зажжем,
Постреляем метко, не пойдем на лед,
Все мы дружно верим - нас победа ждет!
27 марта погода была отличная, и игра «Зарница» наконец-то
состоялась. Побежденных и проигравших не было!
Каждый класс смог стать лучшим на одной из станций. А самое
главное- на целых два часа ученики оторвались от мобильных телефонов и провели время
с пользой для здоровья на чистом воздухе. Уставшие, но розовощекие и довольные
собой, ребята разошлись по домам.
Каникулы продолжаются, впереди соревнования по
пионерболу. Команды готовы, дело за болельщиками!
Римма Гулова, учитель
школы №4