Нескучные каникулы учеников Гатчинской школы №4

Все началось с коллективной поездки учеников 5-6-х классов Гатчинской школы №4 в детский музыкальный театр «Зазеркалье» на спектакль «Белый клык» по роману Джека Лондона. Музыкальное сопровождение, пение и игра актеров, а главное - содержание спектакля, никого не оставили равнодушными. Когда окончился спектакль ребята долго аплодировали, стоя, и на обратном пути делились впечатлениями. Ведь для многих это было первое знакомство с музыкальным театром, где артисты пели в сопровождении настоящего оркестра.

А уже на следующий день после поездки ребят ждала «Зарница», которая проводится в школе уже в 25-й раз. Больше месяца погода мешала проведению традиционной для школы №4 игры - то сильный мороз, то оттепель, дождь и лужи, поэтому игру в этом году несколько раз переносили.

Но школьники не унывали. Они тренировались ходить строем, разучивали песни, учились делать перевязки, штудировали правила техники безопасности, повторяли как в походных условиях работать с картой и компасом. Настрой был боевой.

Вот строчки из песни, под которую маршировал один из классов:

В Приоратском парке азимут найдем,

Не пропустим мины и костер зажжем,

Постреляем метко, не пойдем на лед,

Все мы дружно верим - нас победа ждет!

27 марта погода была отличная, и игра «Зарница» наконец-то состоялась. Побежденных и проигравших не было!

Каждый класс смог стать лучшим на одной из станций. А самое главное- на целых два часа ученики оторвались от мобильных телефонов и провели время с пользой для здоровья на чистом воздухе. Уставшие, но розовощекие и довольные собой, ребята разошлись по домам.

Каникулы продолжаются, впереди соревнования по пионерболу. Команды готовы, дело за болельщиками!

Римма Гулова, учитель школы №4