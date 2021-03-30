Плановые отключения в Гатчинском районе 31 марта

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики :
ЖКХ
30 Mar 2021
31.03.2021
с 09.00 до 17:00 (2 часа в указанный период)
Сусанинское
СП:
д. Красницы,
д. Ковшово,
СНТ "Лес", "Волна", "Лена",
" Ручеек",
Садоводство "Кобринское".
31.03.2021
с 10.00 до 17:00 (2 часа в указанный период)
Кобринское
СП:
ОПХ "Суйда", Центральная д.16.
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