Плановые отключения в Гатчинском районе 31 марта

31.03.2021 с 09.00 до 17:00 (2 часа в указанный период)

Сусанинское СП:

д. Красницы,

д. Ковшово,

СНТ "Лес", "Волна", "Лена", " Ручеек",

Садоводство "Кобринское".

31.03.2021 с 10.00 до 17:00 (2 часа в указанный период)

Кобринское СП:

ОПХ "Суйда", Центральная д.16.