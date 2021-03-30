Плановые отключения в Гатчинском районе 31 марта

Плановые отключения в Гатчинском районе 31 марта

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     30 Mar 2021

31.03.2021 с 09.00 до 17:00 (2 часа в указанный период)

Сусанинское СП:

д. Красницы,

д. Ковшово,

СНТ "Лес", "Волна", "Лена", " Ручеек",

Садоводство "Кобринское".   

 

 

31.03.2021 с 10.00 до 17:00 (2 часа в указанный период)

Кобринское СП:

ОПХ "Суйда", Центральная д.16.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+