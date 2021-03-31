Абонентский пункт ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в Гатчине переходит на новый режим работы

По понедельникам, вторникам и средам пункт будет работать с 9:00 до 18:00, по четвергам с 11:00 до 20:00, по пятницам с 9:00 до 17:00. Рабочим днем объявлена вторая суббота каждого месяца – абонентский пункт будет принимать посетителей с 9:00 до 17:00. В апреле текущего года таким днем станет 10 апреля. Это позволит клиентам в выходной день при личном посещении получить весь комплекс услуг, связанных с заключением договоров поставки газа, решением вопросов оплаты и перерасчетов, получением необходимых справок и консультаций.

Кроме того, абоненты ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» могут осуществлять необходимые операции и получать услуги в режиме онлайн, зарегистрировавшись в «Личном кабинете физического лица» на сайте www.peterburgregiongaz.ru, а также скачать мобильную версию Личного кабинета для операционных систем iOS и Android, набрав в поисковой строке запрос «Мой ГАЗ».