Абонентский пункт ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в Гатчине переходит на новый режим работы

По понедельникам, вторникам и средам пункт
будет работать с 9:00 до 18:00, по четвергам с 11:00 до 20:00, по пятницам с
9:00 до 17:00. Рабочим днем объявлена вторая суббота каждого месяца –
абонентский пункт будет принимать посетителей с 9:00 до 17:00. В апреле
текущего года таким днем станет 10 апреля. Это позволит клиентам в
выходной день при личном посещении получить весь комплекс
услуг, связанных
с заключением договоров поставки газа, решением вопросов оплаты и перерасчетов,
получением необходимых справок и консультаций.
Кроме того,
абоненты ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» могут
осуществлять необходимые операции и получать услуги в режиме онлайн,
зарегистрировавшись в «Личном кабинете физического лица» на сайте
www.peterburgregiongaz.ru, а также скачать мобильную версию Личного кабинета
для операционных систем iOS и Android, набрав в поисковой строке запрос «Мой
ГАЗ».