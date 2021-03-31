Комфортная среда для гатчинцев

Все дизайн-проекты разработаны молодыми специалистами на архитектурном хакатоне, Центром компетенций по формированию городской среды Ленинградской области, а также администрациями поселений.

Сделать свой выбор ленинградцы смогут с 26 апреля по 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru. Проекты-победители будут реализованы в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На платформе 47.gorodsreda.ru размещаются дизайн-проекты для благоустройства 27 территорий в разных городах Ленинградской области, две из них – в Гатчинском районе:

- Гатчина – территория между Гатчинской больницей и жилыми домами №48, 52, 56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе;

- Коммунар – зона отдыха вдоль реки Ижора по пер. Технический (от пересечения с ул. Фабричной до ул. Ленинградского шоссе).