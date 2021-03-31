Комфортная среда для гатчинцев

Все
дизайн-проекты разработаны молодыми специалистами на архитектурном хакатоне,
Центром компетенций по формированию городской среды Ленинградской области, а
также администрациями поселений.
Сделать
свой выбор ленинградцы смогут с 26 апреля по 30 мая на платформе
47.gorodsreda.ru. Проекты-победители будут реализованы в 2022 году по программе
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
На
платформе 47.gorodsreda.ru размещаются дизайн-проекты для благоустройства 27
территорий в разных городах Ленинградской области, две из них – в Гатчинском
районе:
- Гатчина
– территория между Гатчинской больницей и жилыми домами №48, 52, 56 по пр. 25
Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе;
- Коммунар
– зона отдыха вдоль реки Ижора по пер. Технический (от пересечения с ул.
Фабричной до ул. Ленинградского шоссе).