Последний мундир Павла Первого

Немой свидетель гибели императора

Год Павла I в Гатчинском дворце начался с открытия выставки одного экспоната «Служение Богу и Отечеству». На ней впервые представлен мундир офицера Преображенского полка, который был на императоре Павле Петровиче в роковой вечер накануне его убийства в Михайловском замке (ночь с 11 (23) на 12 (24) марта 1801 года).

Экспозиция расположена в месте, прямо связанном с императором - на первом этаже Гатчинского дворца, где до 1941 года сохранялись бывшие жилые комнаты императора Павла (Знамённая, Туалетная, Овальный кабинет).

Выставка «Служение Богу и Отечеству» раскрывает многогранность личности императора, проводя зрителя через важнейшие события его жизни — от дня коронации до гибели в Михайловском дворце. Экспозиция оформлена информационными таблицами и схемами, рассказывающими о фактах из жизни и истории правления императора Павла I. На выставке демонстрируется видеоролик, составленный из различных живописных полотен, акварелей и довоенных фотографий дворцовых комнат.

Главный и единственный экспонат — последний мундир императора — находится в центре зала.

Как рассказала куратор выставки, старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина», хранитель фонда тканей Светлана Фомина, мундир офицера Преображенского полка государь носил ежедневно. Интересно, что именно Павел ввёл традицию надевать на коронацию мундир — с тех пор все Романовы восходили на престол именно в этом одеянии, ведь все они были шефами Преображенского полка.

Выцветший от времени последний мундир императора выглядит довольно поношенным. Павел I предпочитал носить простую одежду, без богатого шитья. На левой стороне груди — орден Андрея Первозванного, рядом — следы некогда нашитого, но утраченного Мальтийского креста.

По завещанию императрицы Марии Фёдоровны последний мундир Павла I, вместе с другими его личными вещами, был передан великому князю Константину Павловичу. А после смерти Константина в 1833 году, по указанию императора Николая I, все эти вещи, связанные с убийством отца, были перевезены в Гатчинский дворец. Помимо мундира, это походная кровать императора, его камзол, ботфорты, трость, перчатки. Вплоть до 1941 года мундир располагался на стуле возле походной кровати императора в Овальном кабинете.

«Разрешаем обратиться»

В Год Павла I в Гатчинском дворце появился ещё один необычный экспонат — интерактивный. На первом этаже северо-западной башни Арсенального каре установлен так называемый «ящик для доносов». По словам заведующей научно-фондовым отделом ГМЗ «Гатчина» Александры Фарафоновой, именно такие ящики стояли в царских резиденциях в годы правления Павла I.

Называли их тогда иначе - «ящики для прошений». При Павле I таких ящиков было несколько. Известно, что один из них был установлен в Зимнем дворце, а по некоторым данным, даже перед ним. То есть обратиться к императору с личным прошением, жалобой или пожеланием мог абсолютно любой человек — от крестьянина до вельможи.

В ящик опускали разные «доносы». Это могли быть жалобы на затянутое судебное производство, бытовые просьбы, в том числе связанные с повышением по службе, замужеством или женитьбой. Все эти прошения Павел Петрович собирал регулярно, довольно быстро реагируя на них. Обычно указы, которые потом издавались на основе этих прошений, назывались «указы при пароле». Они давались при разводе караула, а затем печатались в «Санкт-Петербургских ведомостях».

Кстати, современный «ящик для доносов», установленный в Гатчинском дворце — функционален. Любой посетитель музея может воспользоваться уникальной возможностью обратиться с прошением или пожеланием к «императору». Как обещают сотрудники Дворца, самые интересные сообщения будут опубликованы на сайте ГМЗ «Гатчина».

Бесплатное посещение – для всех Павлов

Ещё один сюрприз, который приготовил Гатчинский дворец для своих посетителей в Год Павла I, касается всех лиц мужского пола, носящих имя Павел. В течение всего 2021 года все Павлы смогут посещать Дворец бесплатно (необходимо будет предъявить паспорт или водительское удостоверение).

Ещё больше повезёт молодожёнам с именами Павел и Мария, которые смогут провести во Дворце бесплатную свадебную фотосессию.

И ещё одна новость — на этот раз творческая. 26 марта директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов объявил начало Межрегионального детского творческого конкурса «Что нам стоит тут построить».

Школьники от 7 до 18 лет смогут до декабря 2021 года предложить проект преобразования территории вокруг Приоратского дворца и Чёрного озера в Гатчине. Работы будут оцениваться в номинациях «рисунок», «макет», «motion design». Конкурс проводится при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, комитета по образованию Санкт-Петербурга и администрации Гатчинского района.

С 28 марта в ГМЗ «Гатчина» начинается цикл экскурсий «Воскресный день с Павлом Петровичем» (каждое воскресенье). Посетители сайта ГМЗ «Гатчина» смогут узнать много нового из серии подкастов сезона «Павел Первый и последний».



