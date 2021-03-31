Родители написали ЕГЭ

Эту возможность предоставляют родителям ежегодно в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая в этом году проходит уже в пятый раз по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

Гатчинская школа № 2, которая в ходе итоговой аттестации выступает в качестве пункта проведения экзамена (ППЭ) № 16, гостеприимно распахнула свои двери перед родителями учащихся 9-х и 11-х классов, которые смогли в этот день пройти тестирование ЕГЭ по русскому языку.

Стоит отметить, что взрослые не просто прошли тестирование, но всю процедуру, которая предшествует самому экзамену. На входе в школу они предъявили паспорт, прошли термометрию, рамку металлоискателя, затем зарегистрировались для прохождения экзамена. В данный момент психологическое напряжение уже заметно возрастает от серьезности момента. После этого родители собрались в актовом зале, где эксперты рассказали им о проведении экзамена, а также дали советы о том, как подготовить к нему своего ребенка.

Председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина сказала, что процедура экзамена, с психологической стороны, действительно непростая, так как организация всего процесса очень серьезная, и школьники начинают волноваться уже на стадии металлоискателя. Именно поэтому во многом от родителей зависит настрой ребенка в день экзамена.

Председатель родительского совета Гатчинского района Юлия Шестак также сказала о том, что родители должны поддерживать детей на своем примере: «Если вы действительно хотите помочь, то не нервничайте. Провожайте ребенка на экзамен не с паническим взглядом, а уверенно и спокойно».

Педагог-психолог Гатчинской школы № 2 Наталья Модинсон поделилась практическими рекомендациями, о которых стоит помнить родителям выпускников. Так, школьники больше всего боятся не соответствовать ожиданиям своих родителей, сталкиваются со снижением самооценки и растерянностью.

- Нельзя показывать детям свои переживания, так как у них опускаются руки. Во время подготовки к экзаменам самый лучший друг – это родитель, и вы должны вселять уверенность, - сказала Наталья Модинсон.

Действительно, при подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах.

После вводной лекции родителей проводили в кабинеты, выдали пробные бланки с сокращенным вариантом экзамена по русскому языку, на выполнение которого было дано 40 минут.



