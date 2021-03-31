Родители написали ЕГЭ

Эту возможность
предоставляют родителям ежегодно в рамках Всероссийской акции «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями», которая в этом году проходит уже в пятый раз по
инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Акция
призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое
напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.
Гатчинская школа № 2,
которая в ходе итоговой аттестации выступает в качестве пункта проведения
экзамена (ППЭ) № 16, гостеприимно распахнула свои двери перед родителями
учащихся 9-х и 11-х классов, которые смогли в этот день пройти тестирование ЕГЭ
по русскому языку.
Стоит отметить, что
взрослые не просто прошли тестирование, но всю процедуру, которая предшествует
самому экзамену. На входе в школу они предъявили паспорт, прошли термометрию,
рамку металлоискателя, затем зарегистрировались для прохождения экзамена. В
данный момент психологическое напряжение уже заметно возрастает от серьезности
момента. После этого родители собрались в актовом зале, где эксперты рассказали
им о проведении экзамена, а также дали советы о том, как подготовить к нему
своего ребенка.
Председатель комитета
образования Гатчинского района Елена Глыбина сказала, что процедура экзамена, с
психологической стороны, действительно непростая, так как организация всего
процесса очень серьезная, и школьники начинают волноваться уже на стадии
металлоискателя. Именно поэтому во многом от родителей зависит настрой ребенка
в день экзамена.
Председатель
родительского совета Гатчинского района Юлия Шестак также сказала о том, что
родители должны поддерживать детей на своем примере: «Если вы действительно
хотите помочь, то не нервничайте. Провожайте ребенка на экзамен не с паническим
взглядом, а уверенно и спокойно».
Педагог-психолог
Гатчинской школы № 2 Наталья Модинсон поделилась практическими рекомендациями,
о которых стоит помнить родителям выпускников. Так, школьники больше всего
боятся не соответствовать ожиданиям своих родителей, сталкиваются со снижением
самооценки и растерянностью.
- Нельзя показывать детям
свои переживания, так как у них опускаются руки. Во время подготовки к
экзаменам самый лучший друг – это родитель, и вы должны вселять уверенность, -
сказала Наталья Модинсон.
Действительно, при
подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми
выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой,
уверенность в своих силах.
После вводной лекции
родителей проводили в кабинеты, выдали
пробные бланки с сокращенным вариантом экзамена по русскому языку, на
выполнение которого было дано 40 минут.