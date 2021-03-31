Судьбу бывшей котельной определит будущий собственник

В паре метров от неогороженного опасного здания – действующая блок-модульная газовая котельная, рядом – 5-этажные дома, в 100 метрах – здание Сиверской школы. Дети идут в школу мимо здания без окон и дверей и с трещинами по всем стенам. Очевидно, что оно представляет угрозу жизни и безопасности людей. Внутри собираются асоциальные личности, на полу гниющий хлам. Через несколько домов по Пионерскому проспекту - Дом-музей Исаака Шварца, в другую сторону - знаменитый Лялин луг. Сюда со всей страны приезжают поклонники композитора и просто туристы и дачники.

Какие планы в отношении будущего этого разрушающегося нежилого здания? Когда оно будет снесено, восстановлено или хотя бы закрыто для проникновения?

Эти вопросы редакция газеты «Гатчинская правда» адресовала районной администрации и оперативно получила ответ за подписью исполняющего обязанности главы администрации Гатчинского района Сергея Голованова:

- Решением совета депутатов Гатчинского района №95 от 20 ноября 2020 года нежилое здание, кадастровый номер 47:23:0803002:1041, расположенное по адресу: поселок Сиверский, Пионерский проспект,

д. 32А с земельным участком под ним включено в план приватизации имущества Гатчинского района на 2021 год. В настоящее время проведена рыночная оценка объекта недвижимости и определяются условия приватизации.

После этого будут проведены электронные торги по продаже названного имущества. Ориентировочный срок продажи - 2-3 кварталы 2021 года. Новый собственник определит дальнейшую судьбу объекта недвижимости.



