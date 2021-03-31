Судьбу бывшей котельной определит будущий собственник

В паре метров от
неогороженного опасного здания – действующая блок-модульная газовая котельная,
рядом – 5-этажные дома, в 100 метрах – здание Сиверской школы. Дети идут в
школу мимо здания без окон и дверей и с трещинами по всем стенам. Очевидно, что
оно представляет угрозу жизни и безопасности людей. Внутри собираются
асоциальные личности, на полу гниющий хлам. Через несколько домов по
Пионерскому проспекту - Дом-музей Исаака Шварца, в другую сторону - знаменитый
Лялин луг. Сюда со всей страны приезжают поклонники композитора и просто
туристы и дачники.
Какие планы в отношении
будущего этого разрушающегося нежилого здания? Когда оно будет снесено,
восстановлено или хотя бы закрыто для проникновения?
Эти
вопросы редакция газеты «Гатчинская правда» адресовала районной администрации и
оперативно получила ответ за подписью исполняющего обязанности главы
администрации Гатчинского района Сергея Голованова:
- Решением совета
депутатов Гатчинского района №95 от 20 ноября 2020 года нежилое здание,
кадастровый номер 47:23:0803002:1041, расположенное по адресу: поселок
Сиверский, Пионерский проспект,
д. 32А с земельным
участком под ним включено в план приватизации имущества Гатчинского района на
2021 год. В настоящее время проведена рыночная оценка объекта недвижимости и
определяются условия приватизации.
После этого будут
проведены электронные торги по продаже названного имущества. Ориентировочный
срок продажи - 2-3 кварталы 2021 года. Новый собственник определит дальнейшую
судьбу объекта недвижимости.