В Гатчинской ДЮСШ № 3 - сильнейшие волейболисты

В соревнованиях приняли участие 16 команд: восемь команд девушек и восемь команд юношей.

По итогам соревнований среди юношей первое место заняла команда Гатчинской ДЮСШ № 3 (тренер А.В. Иванов), на втором месте – команда «Импульс» (тренер Т.В. Дозорцева), бронзу завоевала команда «Ника» из поселка Сиверский (тренер Ю.Д. Иванова). На четвертом месте – команда Гатчинской школы № 7 (тренер О.Л. Буйчик).

Лучшими среди девушек стали спортсменки также из команды Гатчинской ДЮСШ № 3 (тренер А.В. Иванов), на втором месте – команда «Взлет» из Сиверской школы № 3 (тренер Д.Е. Урусов), на третьем месте – выпускники Гатчинского лицея № 3 (тренер Т.В. Дозорцева), на четвертом месте – Гатчинская школа № 7 (тренер О.Л. Буйчик).