Детская областная больница усилила работу выездной реанимации

Реанимационная служба выезжает в районные больницы в любое время дня и ночи, как в экстренном, так и в плановом порядке. Бригада специализируется на транспортировке недоношенных детей – медики спасают даже самых маленьких новорожденных весом всего от 500 грамм. Для их медицинской эвакуации был закуплен и оборудован специальный реанимобиль с кювезом и всей необходимой аппаратурой. Стоимость автомобиля и оборудования составляет порядка 9 млн рублей.

Перед транспортировкой медики реанимационной бригады выезжают в районные больницы для подготовки маленьких пациентов к дороге в Санкт-Петербург, где базируется областная детская больница.

«Если необходимо, наши реаниматологи готовят ребенка к транспортировке час-два, если надо – сутки. Иногда меняются, – рассказывает главный врач больницы Александр Окунев. – Транспортировка новорожденных требует специального оборудования – кювезов, которые поддерживают необходимую температуру и влажность, где все витальные функции выводятся на мониторы».

В дороге – какой бы длинной она ни была – реаниматолог непрерывно следит за состоянием малыша, если необходимо, проводит экстренные мероприятия в пути. Одновременно в реанимационно-консультативном центре больницы на компьютере оператора отражается местонахождение реанимобиля. В случае необходимости на подмогу медикам выезжает резервный полностью подготовленный автомобиль. Центр также каждые два часа консультирует медиков в районных больницах, если состояние ребенка не позволяет его перевезти в областное учреждение для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

«Это полноценная реанимация на колесах, полностью оборудованный автомобиль. Врач не должен думать, куда идти и что искать – он должен протянуть руку и сделать необходимую манипуляцию», – описывает реанимобиль замглавного врача Дмитрий Тонконогов.

Такой автомобиль всегда заметен на трассах – маленьких пациентов везут с включенными проблесковыми маячками и сиреной. В выездной бригаде – врач, фельдшер и водитель. При этом каждый врач имеет три сертификата: анестезиолога-реаниматолога, неонатолога и врача скорой помощи.

В прошлом году реанимационные бригады Детской областной клинической больницы совершили 883 выезда, из них в 311 случае транспортировали новорожденных. Введение новой выездной бригады позволит существенно увеличить количество выездов.