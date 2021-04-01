Детская областная больница усилила работу выездной реанимации

Реанимационная служба выезжает в районные больницы в
любое время дня и ночи, как в экстренном, так и в плановом порядке. Бригада
специализируется на транспортировке недоношенных детей – медики спасают даже
самых маленьких новорожденных весом всего от 500 грамм. Для их медицинской
эвакуации был закуплен и оборудован специальный реанимобиль с кювезом и всей
необходимой аппаратурой. Стоимость автомобиля и оборудования составляет порядка
9 млн рублей.
Перед транспортировкой медики реанимационной бригады
выезжают в районные больницы для подготовки маленьких пациентов к дороге в
Санкт-Петербург, где базируется областная детская больница.
«Если необходимо, наши реаниматологи готовят ребенка
к транспортировке час-два, если надо – сутки. Иногда меняются, – рассказывает
главный врач больницы Александр Окунев. – Транспортировка новорожденных требует
специального оборудования – кювезов, которые поддерживают необходимую
температуру и влажность, где все витальные функции выводятся на мониторы».
В дороге – какой бы длинной она ни была –
реаниматолог непрерывно следит за состоянием малыша, если необходимо, проводит
экстренные мероприятия в пути. Одновременно в реанимационно-консультативном центре
больницы на компьютере оператора отражается местонахождение реанимобиля. В
случае необходимости на подмогу медикам выезжает резервный полностью
подготовленный автомобиль. Центр также каждые два часа консультирует медиков в
районных больницах, если состояние ребенка не позволяет его перевезти в
областное учреждение для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
«Это полноценная реанимация на колесах, полностью
оборудованный автомобиль. Врач не должен думать, куда идти и что искать – он
должен протянуть руку и сделать необходимую манипуляцию», – описывает
реанимобиль замглавного врача Дмитрий Тонконогов.
Такой автомобиль всегда заметен на трассах –
маленьких пациентов везут с включенными проблесковыми маячками и сиреной. В
выездной бригаде – врач, фельдшер и водитель. При этом каждый врач имеет три
сертификата: анестезиолога-реаниматолога, неонатолога и врача скорой помощи.
В прошлом году реанимационные бригады Детской
областной клинической больницы совершили 883 выезда, из них в 311 случае
транспортировали новорожденных. Введение новой выездной бригады позволит
существенно увеличить количество выездов.