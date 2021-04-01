«Государева дорога» пройдет через Гатчину

На региональном стенде
столичные посетители выставки смогут познакомиться с детским туризмом и
проектом «Мой родной край», увидеть дом царской кормилицы, императорские
резиденции и графские усадьбы, входящие в ленинградскую часть маршрута
«Государева дорога».
«Мой родной край –
Ленинградская область» – единственный в стране полностью финансируемый за счет
регионального бюджета проект туристско-экскурсионных поездок для школьников и
учащихся региона. Проект реализуется по инициативе губернатора Ленинградской
области с 2017 года.
Межрегиональный
туристский проект «Государева дорога» включен в перечень брендовых маршрутов
России. Маршрут проходит через Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и
Московскую области и знакомит с историей знаменитого тракта, связавшего между
собой две столицы во времена Петра I. В ленинградскую часть маршрута входят
единственный в России железнодорожный храм во имя святых первоверховных
апостолов Петра и Павла и железнодорожная станция второго класса в городе
Любань, усадьба Строгановых-Голицыных «Марьино», дом царской кормилицы в Тосно,
а также Гатчинский и Приоратский дворцы в Гатчине.
Выставка «Интурмаркет»
пройдет в столице с 1 по 3 апреля. Как отметили в комитете по культуре и
туризму Ленинградской области, для организации новых маршрутов и продвижении
туризма в регионе большое внимание уделено созданию туристической
инфраструктуры. О необходимости развития этого направления 30 марта на
заседании Совета по межнациональным отношениям говорил Президент России
Владимир Путин.
Фото Ольги Фирсовой