«Государева дорога» пройдет через Гатчину

На региональном стенде столичные посетители выставки смогут познакомиться с детским туризмом и проектом «Мой родной край», увидеть дом царской кормилицы, императорские резиденции и графские усадьбы, входящие в ленинградскую часть маршрута «Государева дорога».

«Мой родной край – Ленинградская область» – единственный в стране полностью финансируемый за счет регионального бюджета проект туристско-экскурсионных поездок для школьников и учащихся региона. Проект реализуется по инициативе губернатора Ленинградской области с 2017 года.

Межрегиональный туристский проект «Государева дорога» включен в перечень брендовых маршрутов России. Маршрут проходит через Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области и знакомит с историей знаменитого тракта, связавшего между собой две столицы во времена Петра I. В ленинградскую часть маршрута входят единственный в России железнодорожный храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла и железнодорожная станция второго класса в городе Любань, усадьба Строгановых-Голицыных «Марьино», дом царской кормилицы в Тосно, а также Гатчинский и Приоратский дворцы в Гатчине.

Выставка «Интурмаркет» пройдет в столице с 1 по 3 апреля. Как отметили в комитете по культуре и туризму Ленинградской области, для организации новых маршрутов и продвижении туризма в регионе большое внимание уделено созданию туристической инфраструктуры. О необходимости развития этого направления 30 марта на заседании Совета по межнациональным отношениям говорил Президент России Владимир Путин.





Фото Ольги Фирсовой