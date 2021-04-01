Плановые отключения в Гатчинском районе 2 апреля

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики :
ЖКХ
01 Apr 2021
02.04.2021 с 10.00 до
14:00 (2 часа в указанный период)
Сяськелевское СП:
д. Вохоново,
п. Сяськелево,
ул.Новоселки.
02.04.2021 с 11.00 до
13:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет,
Администрация, Сбербанк, Почта, д.43.
02.04.2021 с 10.00 до
14:00 (2 часа в указанный период)
Елизаветинское СП:
д. Луйсковицы.
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