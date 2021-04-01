Плановые отключения в Гатчинском районе 2 апреля

02.04.2021 с 10.00 до 14:00 (2 часа в указанный период)

Сяськелевское СП:

д. Вохоново,

п. Сяськелево, ул.Новоселки.

02.04.2021 с 11.00 до 13:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет, Администрация, Сбербанк, Почта, д.43.

02.04.2021 с 10.00 до 14:00 (2 часа в указанный период)

Елизаветинское СП:

д. Луйсковицы.