Плановые отключения в Гатчинском районе 2 апреля

Плановые отключения в Гатчинском районе 2 апреля

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     01 Apr 2021

02.04.2021 с 10.00 до 14:00 (2 часа в указанный период)

Сяськелевское СП:

д. Вохоново,

п. Сяськелево, ул.Новоселки.

 

02.04.2021 с 11.00 до 13:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет, Администрация, Сбербанк, Почта, д.43.

 

02.04.2021 с 10.00 до 14:00 (2 часа в указанный период)

Елизаветинское СП:

д. Луйсковицы.

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