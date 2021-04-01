В Гатчинском районе горят дома и бани

В Гатчинском районе горят дома и бани

В период с 23 по 31 марта на территории Гатчинского района произошло 7 пожаров.

Рубрики : Происшествия     01 Apr 2021

     23 марта Вырицкие пожарные тушили частный дом  на Рабочей улице. В результате пожара выгорела кровля, чердачное помещение, частично пострадали внутренние помещения. Причиной пожара стала неисправность дымохода печи.

     24 марта в Гатчине на улице Изотова в результате неосторожного обращения с огнём неустановленным лицом сгорела хозпостройка.

     В тот же день в деревне Старосиверская сгорела бытовка. Проводится проверка.

     27 марта в садоводстве «Строитель» массива «Антропшино» сгорела частная баня. Причиной пожара стала неисправность печной трубы.

     На следующий день в Сиверском в частном жилом доме выгорела кровля и внутренние помещения 2-го этажа. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

     29 марта в садоводстве «Нива» массива «Тайцы» в дачном доме частично выгорела кровля. Причина пожара устанавливается.

           ОНДиПР Гатчинского района

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