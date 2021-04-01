В Гатчинском районе горят дома и бани

23 марта Вырицкие пожарные тушили частный дом на Рабочей улице. В результате пожара выгорела кровля, чердачное помещение, частично пострадали внутренние помещения. Причиной пожара стала неисправность дымохода печи.

24 марта в Гатчине на улице Изотова в результате неосторожного обращения с огнём неустановленным лицом сгорела хозпостройка.

В тот же день в деревне Старосиверская сгорела бытовка. Проводится проверка.

27 марта в садоводстве «Строитель» массива «Антропшино» сгорела частная баня. Причиной пожара стала неисправность печной трубы.

На следующий день в Сиверском в частном жилом доме выгорела кровля и внутренние помещения 2-го этажа. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

29 марта в садоводстве «Нива» массива «Тайцы» в дачном доме частично выгорела кровля. Причина пожара устанавливается.

ОНДиПР Гатчинского района