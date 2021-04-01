В Гатчинском районе горят дома и бани

23 марта Вырицкие пожарные тушили частный дом на Рабочей улице. В результате пожара выгорела
кровля, чердачное помещение, частично пострадали внутренние помещения. Причиной
пожара стала неисправность дымохода печи.
24 марта в Гатчине на улице Изотова в
результате неосторожного обращения с огнём неустановленным лицом сгорела
хозпостройка.
В тот же день в деревне Старосиверская сгорела
бытовка. Проводится проверка.
27 марта в садоводстве «Строитель» массива
«Антропшино» сгорела частная баня. Причиной пожара стала неисправность печной
трубы.
На следующий день в Сиверском в частном
жилом доме выгорела кровля и внутренние помещения 2-го этажа. Предварительно,
причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.
29 марта в садоводстве «Нива» массива
«Тайцы» в дачном доме частично выгорела кровля. Причина пожара устанавливается.