В Гатчинском районе началась весенняя просушка дорог

Контролируют движение транспорта передвижные посты весового контроля в каждом районе региона. Максимальная нагрузка на ось грузовой машины на асфальтовых дорогах не должна превышать пяти тонн, на гравийных и грунтовых — максимум три тонны. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за движение с перегрузом. Штрафы на юридическое лицо могут составить до 400 тысяч рублей, а задержанные на весовом посту машины отравляются на спецстоянки.

В этом году просушка проходит в два этапа: с 1 по 30 апреля закрываются дороги в Волосовском, Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском районах. С 15 апреля по 14 мая просушка затормозит большегрузы на востоке Ленинградской области — в Бокситогорском, Тихвинском, Лодейнопольском и Подпорожском районах.

Напомним, что весенняя просушка региональных дорог поводится в Ленинградской области ежегодно. Она необходима для восстановления основания магистралей после зимы, когда дорожная одежда очень чувствительна к нагрузкам из-за насыщенности влагой.