В Гатчинском районе началась весенняя просушка дорог

Контролируют движение
транспорта передвижные посты весового контроля в каждом районе региона.
Максимальная нагрузка на ось грузовой машины на асфальтовых дорогах не должна
превышать пяти тонн, на гравийных и грунтовых — максимум три тонны. Кодексом об
административных правонарушениях предусмотрена ответственность за движение с
перегрузом. Штрафы на юридическое лицо могут составить до 400 тысяч рублей, а
задержанные на весовом посту машины отравляются на спецстоянки.
В этом году просушка
проходит в два этапа: с 1 по 30 апреля закрываются дороги в Волосовском,
Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском,
Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском
районах. С 15 апреля по 14 мая просушка затормозит большегрузы на востоке
Ленинградской области — в Бокситогорском, Тихвинском, Лодейнопольском и
Подпорожском районах.
Напомним, что весенняя
просушка региональных дорог поводится в Ленинградской области ежегодно. Она
необходима для восстановления основания магистралей после зимы, когда дорожная
одежда очень чувствительна к нагрузкам из-за насыщенности влагой.