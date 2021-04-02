Индийские павлины — в подарок императору Павлу

Индийских цветных павлинов привезли на Дворцовую ферму 26 марта — буквально в тот же день, когда государственный музей-заповедник «Гатчина» объявил нынешний год годом Павла I. И это не случайное совпадение: первые павлины появились на Дворцовой ферме ещё при великом князе Павле Петровиче, став любимцами его супруги Марии Фёдоровны. Этих роскошных «королевских» птиц на Ферме всегда было немного - не больше пяти, и они считались настоящим украшением этого места.

Экзотические пернатые прописались на Ферме надолго, вплоть до 1917 года. А вот вернулись они сюда лишь спустя сто лет, когда ГМЗ «Гатчина» начал восстанавливать комплекс Дворцовой фермы. Великолепные белые павлины появились на Дворцовой ферме летом 2019 года. Сейчас это уже взрослые птицы (их возраст — четыре года), но пара пока не успела обзавестись потомством. И вот – пополнение!

Как только во дворе Фермы началась суета с выгрузкой ящиков с птицами, заметно оживились и старожилы этого места. Первыми новых постояльцев птичьего двора встретили утки и гуси, свободно разгуливающие по двору. В открытый вольер незамедлительно вышли и ближайшие родственники новоприбывших, белые павлины — наверное, чтобы показать пришельцам, кто в доме хозяин. Белоснежный самец с удовольствием позировал журналистам, распуская свой великолепный хвост. Кстати, красоваться ему осталось не очень долго - к середине лета он сбросит свой роскошный наряд и ничем не будет отличаться от самки.

Новым жильцам Фермы пока отвели место в одном из помещений птичника — им необходимо выдержать трехнедельный карантин, прежде чем начинать знакомство со старожилами. В уютном вольере есть все необходимые удобства для них, включая личные апартаменты и просторный насест.

Как говорит зоотехник Фермы ГМЗ «Гатчина» Наталья Александрова, новоприбывшие цветные павлины совсем ещё юные - им всего год. Пока что самец и самка ничем не отличаются друг от друга. «Хвост» у самца отрастёт к лету, хотя он и не будет таким шикарным, как у взрослых павлинов.

Карантин необходим ещё и потому, что взрослая пара не сразу сможет принять молодых птиц. Их знакомство должно быть постепенным. Со временем между вольерами обеих пар уберут глухую перегородку, оставив решетку, после чего понаблюдают за взаимоотношениями новых соседей. Только после того, как птицы начнут привыкать друг к другу, их можно будет выпускать в общий вольер.

Любопытно, что белые и цветные павлины — один и тот же вид индийских павлинов, у которого есть довольно много разновидностей, отличающихся генетически закрепленным окрасом. По словам Натальи Александровой, на Ферме планируют развести некоторое количество этих птиц. Обычно самка павлина начинает нести яйца в возрасте трёх лет и сразу же пытается их насиживать. Павы — очень хорошие мамы: как и у любых других диких птиц, инстинкт насиживания у них очень силён. Павлины разных окрасов могут скрещиваться, при этом иногда рождаются птенцы с окрасом арлекин (пятнистые).

- Выращивать потомство павлинов не сложно, - говорит Наталья Александрова. - Наша единственная задача — не вмешиваться в этот процесс. Надеемся, что в этом году наша парочка старожилов обрадует нас потомством.

Уход за павлинами тоже не составляет особого труда, ведь эти птицы — ближайшие родственники обыкновенных кур. Как и куры, павлины неприхотливы и всеядны, легко привыкают к нашему климату. На Ферме их кормят так называемой «мешанкой», в состав которой входят овощи, фрукты, витаминные добавки, рыбный и мясной фарш, сухой хлеб в небольшом количестве.

Как рассказала Наталья Александрова, вместе с новыми павлинами на Дворцовой ферме теперь 98 обитателей. Навестить их можно будет только через месяц – с 1 мая, когда Дворцовый парк откроется после просушки.





Фото Ольги Фирсовой