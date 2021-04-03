Фонд имени Героя Советского Союза

Георгий Петрович Коваленко - знаменитый летчик, командир эскадрильи 103-го штурмового авиаполка 230-й штурмовой авиадивизии 8-й воздушной армии, участник штурма Берлина, совершивший в период Великой Отечественной войны 169 боевых вылетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и проявленные при этом мужество и героизм капитану Г.П. Коваленко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После Победы Г.П. Коваленко окончил Военно-воздушную академию и институт иностранных языков, был начальником штаба авиационной эскадрильи Управления испытаний техники Государственного научно-исследовательского института Военно-воздушных сил (1950-1952 гг.),

в дальнейшем – помощником штурмана штурманского авиаполка в Северном военном округе, старшим офицером по тактике воздушной стрельбы и бомбометания, с 1954 года находился на преподавательской работе. Григорий Петрович Коваленко трагически погиб в 1957 году. Он награжден орденами Ленина, Красного Знамени (трижды), Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими.

Фамилия героя, участника освобождения Крыма во время весенней наступательной операции 1944 года, высечена на мемориальных плитах у обелиска Славы на Сапун-горе в Севастополе. Его имя увековечено в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

По инициативе его сына, жителя Москвы Валерия Георгиевича Коваленко в Гатчинском районе создается Фонд героя Советского Союза Г.П. Коваленко. Он обратился с письмом за поддержкой в Совет депутатов и администрацию Вырицкого городского поселения:

«К Вам обращается сын Героя Советского Союза Коваленко Георгия Петровича. Мой отец родился 23 апреля 1920 года на станции Вырица Ленинградской области. Окончив школу в 1935 году, он поступил в Ленинградский механический техникум. После двух лет обучения был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1940 году окончил Балашовскую авиационную школу. Служил летчиком бомбардировочного авиаполка Орловского военного округа. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 года…

Его отец и мой дедушка Коваленко Петр Никифорович с первых месяцев войны ушел в партизанский отряд. После занятия фашистами Гатчины и начала блокады Ленинграда, зимой 1942 года, за помощь в сборе продовольствия и доставки его в осажденный город, по доносу предателей, был схвачен и расстрелян. Коваленко Илья Петрович – родной брат моего отца и мой дядя, с 1941 по 1944 год воевал против фашистских оккупантов в партизанском отряде имени Буденного. Был подрывником, разведчиком и связистом.

В целях более глубокого изучения военного и исторического прошлого края, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи, в целях сохранения памяти о людях, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, и недопущения потери исторической памяти нашего народа, прошу Вас рассмотреть вопрос об увековечивании памяти ваших земляков. Можно было бы назвать улицы именами героев, высадить небольшой сквер или аллею, изготовить памятные доски. Со своей стороны готов принять самое активное участие в продвижении и реализации любых из принятых вами проектов, выступать с рассказами о боевом пути и подвиге моего отца перед молодым поколением выритчан…».

Идея организации Фонда, предложенная сыном героя, была поддержана депутатами и администрацией. Плодотворное сотрудничество и творческие контакты уже сложились у В.Г. Коваленко со многими общественными деятелями и активистами Вырицкого городского поселения. Например, с директором народного музея «41-й стрелковый» в д. Мины Светланой Николаевной Корешковой. Большие надежды возложены на местных предпринимателей и меценатов. В поселке Вырица проживают родственники героя, которые также носят фамилию Коваленко. Установлено и точное место родительского дома Георгия Коваленко на улице Менделеева, была проведена исследовательская работа, связанная с составлением его родословной.

Недавно, на встрече с сыном героя в Гатчине, удалось более детально обсудить концепцию развития будущего Фонда. Валерий Георгиевич Коваленко сообщил, что приоритетным направлением деятельности этой организации должно стать патриотическое воспитание молодежи. Планируется проведение масштабной краеведческой и военно-патриотической работы, организация музейных экспозиций, оказание помощи народным и школьным музеям Боевой славы, создание новых туристических маршрутов, издание книг о героях Великой Отечественной войны. В поселке Вырица предполагается установить бюст героя Советского Союза Георгия Коваленко.

В середине марта был создан общественный инициативный Совет Фонда. В ближайшее время будет утвержден план работы.



