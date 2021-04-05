На Соборной продолжается ремонт и ремонт старого ремонта

Как
нам сообщили в администрации Гатчинского района, 3 марта по итогам осмотра выполненных
в период с 2019 по 2020 годы работ по благоустройству улицы Соборной (в
границах от Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла до улицы Горького)
были выявлены недостатки и дефекты. Подрядным организациям были направлены соответствующие
претензии с требованием в кратчайшие сроки их устранить. Строители пообещали
сделать это до мая текущего года, в том числе переложить просевшие гранитные
плиты на перекрестке улиц Соборной и Карла Маркса.
Что
касается продолжения ремонта улицы Соборной – уже от улицы Горького до улицы
Красной, то по итогам конкурсных процедур подрядчиком для проведения
благоустройства этой территории была выбрана компания «КОРТ». Строители
приступают к демонтажу старого покрытия, которое будет заменено на гранитную
плитку. В рамках проекта будет смонтирована новая система освещения,
установлены малые архитектурные формы, проведены работы по озеленению. Из числа
имеющихся на данном участке деревьев будет снесено два аварийных. Сроки
проведения работ – 1 сентября 2021 года.
Кроме этого, на
этой неделе подрядчик по заказу МУП «Водоканал» приступит к ремонту сетей
водоснабжения и водоотведения на данном участке. Планируемые сроки выполнения
работ – два месяца.
Ирина Хрусталёва
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