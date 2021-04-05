На Соборной продолжается ремонт и ремонт старого ремонта

Как нам сообщили в администрации Гатчинского района, 3 марта по итогам осмотра выполненных в период с 2019 по 2020 годы работ по благоустройству улицы Соборной (в границах от Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла до улицы Горького) были выявлены недостатки и дефекты. Подрядным организациям были направлены соответствующие претензии с требованием в кратчайшие сроки их устранить. Строители пообещали сделать это до мая текущего года, в том числе переложить просевшие гранитные плиты на перекрестке улиц Соборной и Карла Маркса.

Что касается продолжения ремонта улицы Соборной – уже от улицы Горького до улицы Красной, то по итогам конкурсных процедур подрядчиком для проведения благоустройства этой территории была выбрана компания «КОРТ». Строители приступают к демонтажу старого покрытия, которое будет заменено на гранитную плитку. В рамках проекта будет смонтирована новая система освещения, установлены малые архитектурные формы, проведены работы по озеленению. Из числа имеющихся на данном участке деревьев будет снесено два аварийных. Сроки проведения работ – 1 сентября 2021 года.

Кроме этого, на этой неделе подрядчик по заказу МУП «Водоканал» приступит к ремонту сетей водоснабжения и водоотведения на данном участке. Планируемые сроки выполнения работ – два месяца.

Ирина Хрусталёва

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