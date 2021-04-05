Педагогическое мастерство без границ

«Учитель года»
В номинации «Учитель года - 2021» свое
профессиональное мастерство представили пять педагогов – учитель биологии Войсковицкой
школы №2 Ирина Александровна Горбок, учитель начальных классов Вырицкой школы
№1 Елена Владимировна Голошумова, учитель английского языка Гатчинского лицея
№3 Юлия Игоревна Григорьева, учитель начальных классов Гатчинской гимназии им.
К.Д. Ушинского Наталья Сергеевна Глуханова и учитель русского языка и
литературы Веревской школы Евгения Сергеевна Пискун. Все очень готовились и
старались, поэтому проигравших, безусловно, среди них не было.
По результатам конкурсных испытаний победила учитель
Веревской школы Евгения Сергеевна Пискун. Она окончила филологический
факультет ЛГУ им. А.С. Пушкина в 2013 году. Имеет высшую квалификационную
категорию. Семь лет работает учителем русского языка и литературы в Веревской
школе.
- Разрушение стереотипов, устоявшихся и проверенных
временем, но уже не столь эффективных форм и методов обучения есть необходимая
инновация, к которой должен быть готов современный педагог, - считает Евгения
Сергеевна. Она приглашает своих учеников к соавторству в процессе обучения, а успеха
добивается через творчество.
«Воспитатель года»
В номинации «Воспитатель года - 2021» участвовало 13
человек. Это воспитатели - Тамара Владимировна Агунович (детский сад №7),
Евгения Сергеевна Александрова (детский сад № 24), Анна Александровна Бызова
(детский сад №17), Елена Александровна Карнаева (детский сад №50), Юлия
Геннадьевна Кононова (Веревская школа, дошкольное отделение), Елена Юрьевна
Петрова (Центр развития ребенка-детский сад №9), Екатерина Андреевна Саркисян и
Венера Романовна Скорик (детский сад №17), Наталья Николаевна Смирнова (детский
сад №11), Елена Николаевна Утешкалиева (детский сад №8), Ирина Сергеевна
Хмелевская (Сиверская гимназия, дошкольное отделение «Центр развития ребенка»),
а также музыкальный руководитель Юлия Сергеевна Беззубова (Центр развития
ребенка-детский сад №13).
Победителем районного конкурса «Воспитатель года-2021»
стала воспитатель детского сада № 10 Елена Викторовна Короткова.
«Педагог-психолог»
В номинации «Педагог-психолог года - 2021» свои
наработки продемонстрировали три специалиста: педагог-психолог детского сада
№12 Ольга Михайловна Бичоль, педагог-психолог Пламенской школы Тимур Олегович
Паламарчук и педагог-психолог Гатчинского лицей №3 Ксения Сергеевна Киселева.
Решением жюри победила Ксения Сергеевна Киселева.
В
2016 году Ксения закончила Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева и получила два диплома по направлению «Мировая художественная
культура» и «Практическая психология в сфере управления и образования». В этом
же году приступила к работе в Гатчинском лицее №3, где и работает по настоящее
время в должности педагога-психолога. С развитием инклюзивного образования
возросла необходимость получения новых знаний. В 2019 году Ксения поступила в
университет им. А.И. Герцена на магистерскую программу
«Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями
здоровья». В этом году ей предстоит защита диплома. Тема работы связанна с
исследованием особенностей использования методов арт-терапии в работе с
младшими школьниками с задержанным психическим развитием. Данное направление
становится особенно актуальным в тех случаях, когда ребенок не может выразить
словами свое эмоциональное состояние.
«Учитель-логопед/дефектолог
года»
В номинации «Учитель-логопед/дефектолог года - 2021»
перед жюри предстало шесть специалистов. Это учителя-логопеды Полина Юрьевна
Гаврилова (детский сада №51), Милана Хусеновна Гадаборшева (детский сад №54),
Ольга Николаевна Гончаренко (детский сад № 40), Светлана Александровна Жилина
(детский сад № 17), Татьяна Ивановна Крикун (Кобринская школа, дошкольные
группы), Татьяна Сергеевна Релина (Сиверская школа №3, дошкольные группы). А победителем
стала учитель-логопед детского сада №54 Милана Хусеновна Гадаборшева.
- Признаюсь, я проделала долгий путь, прежде чем
осознала свое истинное призвание, - пишет в эссе «Логопед – профессия на
века?!» Милана Хусеновна. - В 2009 году окончила филологический факультет
Ингушского государственного университета по специальности «Филолог»,
преподаватель русского языка и литературы. В
2017 году - факультет дефектологии и социальной работы ЛГУ им. А.С. Пушкина по
специальности «Логопед». Однако только теперь, став логопедом, я могу сказать,
что это моя профессия. Вот уже шестой год я работаю с «особыми детьми». Для
таких детей нет определенной стандартной программы, и индивидуальный подход
становится единственно возможным. Разумеется, специфика работы с такими детьми
не позволяет в полной мере использовать все средства, имеющиеся на вооружении у
логопеда. Традиционные методы порой оказываются бесполезными и просто
неспособными удержать внимание особых детей. Поэтому в своей работе я особое
внимание уделяю использованию инновационных технологий, что является важным и
зачастую необходимым условием поддержания интереса детей к занятиям с
педагогом.
Комитет образования Гатчинского района представил
победителей к участию в региональном этапе Ленинградского областного конкурса
профессионального педагогического мастерства. Конкурсные испытания завершатся в
конце апреля.