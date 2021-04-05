Педагогическое мастерство без границ

«Учитель года»

В номинации «Учитель года - 2021» свое профессиональное мастерство представили пять педагогов – учитель биологии Войсковицкой школы №2 Ирина Александровна Горбок, учитель начальных классов Вырицкой школы №1 Елена Владимировна Голошумова, учитель английского языка Гатчинского лицея №3 Юлия Игоревна Григорьева, учитель начальных классов Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Наталья Сергеевна Глуханова и учитель русского языка и литературы Веревской школы Евгения Сергеевна Пискун. Все очень готовились и старались, поэтому проигравших, безусловно, среди них не было.

По результатам конкурсных испытаний победила учитель Веревской школы Евгения Сергеевна Пискун. Она окончила филологический факультет ЛГУ им. А.С. Пушкина в 2013 году. Имеет высшую квалификационную категорию. Семь лет работает учителем русского языка и литературы в Веревской школе.

- Разрушение стереотипов, устоявшихся и проверенных временем, но уже не столь эффективных форм и методов обучения есть необходимая инновация, к которой должен быть готов современный педагог, - считает Евгения Сергеевна. Она приглашает своих учеников к соавторству в процессе обучения, а успеха добивается через творчество.

«Воспитатель года»

В номинации «Воспитатель года - 2021» участвовало 13 человек. Это воспитатели - Тамара Владимировна Агунович (детский сад №7), Евгения Сергеевна Александрова (детский сад № 24), Анна Александровна Бызова (детский сад №17), Елена Александровна Карнаева (детский сад №50), Юлия Геннадьевна Кононова (Веревская школа, дошкольное отделение), Елена Юрьевна Петрова (Центр развития ребенка-детский сад №9), Екатерина Андреевна Саркисян и Венера Романовна Скорик (детский сад №17), Наталья Николаевна Смирнова (детский сад №11), Елена Николаевна Утешкалиева (детский сад №8), Ирина Сергеевна Хмелевская (Сиверская гимназия, дошкольное отделение «Центр развития ребенка»), а также музыкальный руководитель Юлия Сергеевна Беззубова (Центр развития ребенка-детский сад №13).

Победителем районного конкурса «Воспитатель года-2021» стала воспитатель детского сада № 10 Елена Викторовна Короткова.

«Педагог-психолог»

В номинации «Педагог-психолог года - 2021» свои наработки продемонстрировали три специалиста: педагог-психолог детского сада №12 Ольга Михайловна Бичоль, педагог-психолог Пламенской школы Тимур Олегович Паламарчук и педагог-психолог Гатчинского лицей №3 Ксения Сергеевна Киселева.

Решением жюри победила Ксения Сергеевна Киселева. В 2016 году Ксения закончила Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева и получила два диплома по направлению «Мировая художественная культура» и «Практическая психология в сфере управления и образования». В этом же году приступила к работе в Гатчинском лицее №3, где и работает по настоящее время в должности педагога-психолога. С развитием инклюзивного образования возросла необходимость получения новых знаний. В 2019 году Ксения поступила в университет им. А.И. Герцена на магистерскую программу «Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья». В этом году ей предстоит защита диплома. Тема работы связанна с исследованием особенностей использования методов арт-терапии в работе с младшими школьниками с задержанным психическим развитием. Данное направление становится особенно актуальным в тех случаях, когда ребенок не может выразить словами свое эмоциональное состояние.

«Учитель-логопед/дефектолог года»

В номинации «Учитель-логопед/дефектолог года - 2021» перед жюри предстало шесть специалистов. Это учителя-логопеды Полина Юрьевна Гаврилова (детский сада №51), Милана Хусеновна Гадаборшева (детский сад №54), Ольга Николаевна Гончаренко (детский сад № 40), Светлана Александровна Жилина (детский сад № 17), Татьяна Ивановна Крикун (Кобринская школа, дошкольные группы), Татьяна Сергеевна Релина (Сиверская школа №3, дошкольные группы). А победителем стала учитель-логопед детского сада №54 Милана Хусеновна Гадаборшева.

- Признаюсь, я проделала долгий путь, прежде чем осознала свое истинное призвание, - пишет в эссе «Логопед – профессия на века?!» Милана Хусеновна. - В 2009 году окончила филологический факультет Ингушского государственного университета по специальности «Филолог», преподаватель русского языка и литературы. В 2017 году - факультет дефектологии и социальной работы ЛГУ им. А.С. Пушкина по специальности «Логопед». Однако только теперь, став логопедом, я могу сказать, что это моя профессия. Вот уже шестой год я работаю с «особыми детьми». Для таких детей нет определенной стандартной программы, и индивидуальный подход становится единственно возможным. Разумеется, специфика работы с такими детьми не позволяет в полной мере использовать все средства, имеющиеся на вооружении у логопеда. Традиционные методы порой оказываются бесполезными и просто неспособными удержать внимание особых детей. Поэтому в своей работе я особое внимание уделяю использованию инновационных технологий, что является важным и зачастую необходимым условием поддержания интереса детей к занятиям с педагогом.

Комитет образования Гатчинского района представил победителей к участию в региональном этапе Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства. Конкурсные испытания завершатся в конце апреля.



