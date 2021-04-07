В Гатчине наградили работников культуры

Глава районной администрации Людмила Нещадим отметила, что сфера культуры всегда была гордостью Гатчинского района, и в этом заслуга руководителей и сотрудников учреждений культуры. Результатом их плодотворной работы являются победы на многочисленных конкурсах и фестивалях.

В систему культуры Гатчинского района входят 43 учреждения культуры, 44 библиотеки, в которых трудятся более 520 сотрудников. Создано более 440 клубных формирований, участниками которых являются почти 11 тысяч жителей Гатчинского района.

Глава районной администрации поблагодарила сотрудников учреждений культуры за работу в период самоизоляции в 2020 году, когда в режиме онлайн было проведено более пяти тысяч мероприятий.

- Желаю всестороннего развития культурной сфере Гатчинского района, чтобы как можно больше жителей находили в учреждениях культуры занятия по душе, - сказала Людмила Нещадим.

Она также выразила благодарность руководителям поселений, которые принимают активное участие в федеральной программе «Комплексное развитие территорий», в рамках которой ремонтируют и укрепляют материально-техническую базу учреждений культуры. Среди них Пудостьское, Новосветское, Войсковицкое, Сяськелевское поселения. В ближайших планах – строительство Дома культуры в Рождественском и Пудомягском поселениях, нужен центр культуры и городу Коммунару.

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Петров добавил, что культура – это главный скреп, на котором строится общество. А главная составляющая любого учреждения культуры – это люди, которые наполняют его своим талантом и душевной теплотой. Сергей Петров отдельно поблагодарил работников культуры за то, что они приезжали к ветеранам и устраивали концерты в честь Дня Победы.

К поздравлениям присоединились депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев, Людмила Тептина, Татьяна Бездетко и Александр Русских.

- Создавать и хранить прекрасное – это особый дар, который делает наш мир лучше. Люди вашей профессии – яркие, инициативные, творческие, вдохновленные. Благодарю за преданность делу, мастерство и талант, которые находят отклик в сердцах жителей Гатчинского района. Желаю вам счастья, здоровья, любви и творческих свершений, - сказала Людмила Тептина.

- Вы посвятили себя благородной профессии, вовлекаете жителей поселений всех возрастов в прекрасный мир культуры и традиций. Работать в сфере культуры могут только по-настоящему образованные, одухотворенные люди, которыми вы, несомненно, являетесь, - добавил Сергей Коняев.

Праздничный концерт для работников культуры Гатчинского района подготовили воспитанники школы спортивного бального танца «Олимпия», лауреат международных конкурсов, номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Георгий Новицкий и другие артисты.

Благодарственные письма главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим «за сердце, отданное людям» в этот день получили коллективы Управления культуры и спорта города Коммунара (директор Игорь Павлов), Центра культуры, досуга и творчества города Коммунара (директор Татьяна Шувалова), Войсковицкого центр культуры и спорта (директор Юлия Даурцева), Пудостьского культурно-спортивного комплекса (директор Елена Игнатьева).

Благодарностями Депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова за неоценимый вклад в сохранение и преумножение культурно-исторического наследия Гатчинского района, творческий высокопрофессиональный труд, преданность своему делу, приобщение молодого поколения к истокам национальной культуры были награждены коллективы Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина (директор Елена Бабий), Центра Ттворчества юных г. Гатчины (директор Ольга Цуканова), Гатчинского городского Дома культуры (директор Сергей Фикс), Централизованной библиотечной системы г. Гатчины (директор Наталья Гаврилова), городской школы спортивного бального танца «Олимпия» (директор Владимир Карпунин), Вырицкого культурного центра (директор Ирина Игнатьева), Вырицкого библиотечного информационного комплекса (директор Татьяна Кирсанова), Дружногорского культурно-досугового центра (директор Андрей Букас), Елизаветинского сельского культурно-библиотечного комплекса (директор Ирина Новикова), Центра культуры Кобринского поселения (директор Екатерина Серебренникова), Пудомягского культурно-досугового центра (директор Татьяна Кувшинова), Пудостьского культурно-спортивного комплекса (директор Елена Игнатьева), Батовского культурно-досугового центра (директор Елена Овсянникова), Сусанинского культурно-досугового центра (директор Иван Балашов), Сяськелевского информационно-досугового центра (и.о. директора Мария Федорова), Новосветского культурно-досугового центра «Лидер» (директор Юлия Королева), Центральной городской библиотеки г. Коммунара (директор Светлана Ганина), Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный» (директор Елена Мелешина), Таицкого культурно-досугового центра (директор Андрей Александров), Большеколпанского центра культуры, спорта и молодежной политики (директор Ирина Федорова), Веревского центра культуры, спорта, молодежной политики и бытового обслуживания населения (директор Елена Игнатьева).





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