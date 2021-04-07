В Гатчине обсудили развитие детского спорта

В рамках семинара в городском Доме культуры состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития школьного и дворового спорта в регионах СЗФО, на примере опыта Ленинградской области.

В режиме видеоконференцсвязи участников семинара приветствовала Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина, которая является инициатором партийного проекта «Детский спорт». В своей приветственной речи она отметила большое внимание, которое уделяют развитию детского спорта в Северо-Западном федеральном округе.

- Ленинградская область демонстрирует лучшие результаты по реализации проекта, благодаря серьезной работе команды, которую возглавляют глава региона Александр Дрозденко и председатель парламента Сергей Бебенин, - сказала Ирина Роднина.

Она также рассказала, что во время летних каникул планируется провести игры по дворовому футболу 6х6 и фестиваль дворового баскетбола 3х3. Ирина Роднина выразила надежду, что лето текущего года станет по-настоящему спортивным.

Первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов рассказал о том, что сегодня в Гатчинском районе почти 85 тысяч человек занимаются спортом, ежегодно проводится более 600 спортивных и массовых мероприятий. Благодаря участию в региональных и партийных проектах, спортивная инфраструктура Гатчинского района заметно улучшается. Так, за последние шесть лет было отремонтировано и построено 18 школьных спортивных залов, 16 уличных спортивных площадок и один школьный стадион. Сергей Голованов отметил, что это помогает с каждым годом вовлекать все большее количество взрослого и молодого населения в массовый спорт.

После возложения цветов в память о погибших в годы Великой Отечественной войны к стеле «Город воинской славы» участники семинара отправились в Пудостьскую школу. Директор образовательного учреждения Наталья Романова рассказала о новом пришкольном стадионе, ремонте спортивного зала в рамках партийного проекта «Детский спорт», а также продемонстрировала отделение школы бокса Николая Валуева.

В этот же день участники межрегионального семинара познакомились с работой школьного клуба в Гатчинской школе № 7 и обсудили развитие спорта с представителями городского спортивно-культурного комплекса в городе Перми посредством телемоста.



