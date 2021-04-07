В Гатчине обсудили развитие детского спорта

В рамках семинара в
городском Доме культуры состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития
школьного и дворового спорта в регионах СЗФО, на примере опыта Ленинградской
области.
В режиме
видеоконференцсвязи участников семинара приветствовала Олимпийская чемпионка,
депутат Госдумы РФ, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина
Роднина, которая является инициатором партийного проекта «Детский спорт». В
своей приветственной речи она отметила большое внимание, которое уделяют
развитию детского спорта в Северо-Западном федеральном округе.
- Ленинградская
область демонстрирует лучшие результаты по реализации проекта, благодаря
серьезной работе команды, которую возглавляют глава региона Александр Дрозденко
и председатель парламента Сергей Бебенин, - сказала Ирина Роднина.
Она также рассказала,
что во время летних каникул планируется провести игры по дворовому футболу 6х6
и фестиваль дворового баскетбола 3х3. Ирина Роднина выразила надежду, что лето
текущего года станет по-настоящему спортивным.
Первый заместитель
главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов рассказал о том, что
сегодня в Гатчинском районе почти 85 тысяч человек занимаются спортом, ежегодно
проводится более 600 спортивных и массовых мероприятий. Благодаря участию в региональных
и партийных проектах, спортивная инфраструктура Гатчинского района заметно
улучшается. Так, за последние шесть лет было отремонтировано и построено 18
школьных спортивных залов, 16 уличных спортивных площадок и один школьный
стадион. Сергей Голованов отметил, что это помогает с каждым годом вовлекать
все большее количество взрослого и молодого населения в массовый спорт.
После возложения
цветов в память о погибших в годы Великой Отечественной войны к стеле «Город
воинской славы» участники семинара отправились в Пудостьскую школу. Директор
образовательного учреждения Наталья Романова рассказала о новом пришкольном
стадионе, ремонте спортивного зала в рамках партийного проекта «Детский спорт»,
а также продемонстрировала отделение школы бокса Николая Валуева.
В этот же день
участники межрегионального семинара познакомились с работой школьного клуба в
Гатчинской школе № 7 и обсудили развитие спорта с представителями городского
спортивно-культурного комплекса в городе Перми посредством телемоста.