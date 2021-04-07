В Гатчинском районе сгорело четыре бани и два автомобиля

3 апреля в Гатчине на улице 7-ой Армии во дворе одного
из домов в результате
умышленного поджога выгорел моторный отсек автомобиля «Шевроле Лачетти». После
проведения пожарно-технической экспертизы материал проверки будет направлен в
УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области.
В тот же день аналогичный случай произошёл в Коммунаре.
По неустановленной пока причине в легковом автомобиле марки «Опель» выгорел
моторный отсек и салон на площади 1 кв. метр.
С 4 по 5 марта на территории Гатчинского района
сгорели сразу 4 бани, причиной всех пожаров стала неисправная печная труба.
С 4 апреля зарегистрировано 5 случаев горения сухой
травы, причиной которых стал несанкционированный пал.
ОНДиПР
Гатчинского района напоминает жителям и гостям города о том, что
несанкционированный пал травы является нарушением требований пожарной безопасности
и влечёт за собой административную ответственность!
ОНДиПР Гатчинского района