В Гатчинском районе сгорело четыре бани и два автомобиля

3 апреля в Гатчине на улице 7-ой Армии во дворе одного из домов в результате умышленного поджога выгорел моторный отсек автомобиля «Шевроле Лачетти». После проведения пожарно-технической экспертизы материал проверки будет направлен в УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области.

В тот же день аналогичный случай произошёл в Коммунаре. По неустановленной пока причине в легковом автомобиле марки «Опель» выгорел моторный отсек и салон на площади 1 кв. метр.

С 4 по 5 марта на территории Гатчинского района сгорели сразу 4 бани, причиной всех пожаров стала неисправная печная труба.

С 4 апреля зарегистрировано 5 случаев горения сухой травы, причиной которых стал несанкционированный пал.

ОНДиПР Гатчинского района напоминает жителям и гостям города о том, что несанкционированный пал травы является нарушением требований пожарной безопасности и влечёт за собой административную ответственность!

ОНДиПР Гатчинского района