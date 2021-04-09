Сиверская школа-интернат готовит особенных детей к обычной жизни

Необычная история необычной
школы
- В конце 1980-х годов в
Гатчинском районе не было коррекционной школы, и дети, которые имели
интеллектуальные отклонения, были предоставлены сами себе. Они не могли учиться
в обычных школах и проводили большую часть времени на улице, - начала свой
рассказ Валентина Юнина.
В 1988 году в процессе
строительства в отдаленной части поселка Сиверский здания типовой восьмилетней
образовательной школы было принято решение сделать ее коррекционной, а рядом
возвести спальный корпус и дом для проживания учителей.
В это время Валентина
Юнина возглавляла Лопухинскую коррекционную школу и предложение переехать в
поселок Сиверский сначала восприняла без особого энтузиазма: школу нужно было
начинать с нуля, собирать коллектив, выстраивать все рабочие процессы. Тем не
менее, она согласилась.
Первое, что она сделала
(чем вызвала недовольство строителей) - это переделала проект. Вместо кабинетов
физики и химии в школе появились кабинет социально-бытовой ориентировки,
мастерские по слесарному и столярному делу, швейный цех и другие специальные
помещения.
- Таким детям не нужна
астрономия и иностранный язык, вместо этого их нужно учить простым бытовым
вещам и давать первые навыки профессий, с помощью которых они смогут в будущем
зарабатывать себе на жизнь, - пояснила Валентина Юнина.
Коллектив сложился не
сразу – не каждый педагог, пусть и с профессиональным образованием дефектолога,
обладает достаточным терпением и умением найти подход к особенным детям.
Поэтому при приеме на работу в «Школу жизни» приоритет отдавали учителям,
готовым работать с такими детьми, а профильное высшее образование отправляли
получать в университет им. А.И. Герцена. Сегодня 70 % коллектива работает в
школе уже более 20 лет.
В школе учатся 125 детей,
и это количество остается неизменным год от года. По словам директора, это
максимум из возможного, так как каждому ребенку необходимо уделить достаточное
количество внимания, сил и заботы.
Учитывая, что открытие
школы пришлось на начало неспокойных 1990-х годов, спальный корпус и дом для
педагогов так и не были построены. Сначала спальни организовали в учебном
корпусе, затем под эти цели восстановили одно из зданий, входивших в состав
бывшей Сиверской санаторно-лесной школы, на территории которой расположена
школа-интернат. Изначально планировали использовать его не более трех лет, а в
результате, дети прожили здесь 18 лет.
- Ребята очень любили
этот уникальный дом – в центре расположен круглый зал, а по сторонам
располагаются комнаты. Мы оборудовали туалеты, душевые кабины. Деревянное
здание хранило тепло и буквально «дышало». Сегодня в нем открыт музей «Дачная
столица», - рассказала Валентина Юнина.
После того, как пожарная
инспекция запретила использовать его для проживания детей, часть помещений в
учебном корпусе вновь была переоборудована под спальни. Сегодня школа-интернат
арендует комнаты в здании бывшего Сиверского детского дома. По словам
директора, спальный корпус учебному учреждению действительно необходим, так как
в школе учатся юные жители со всего Гатчинского района. Каждый день добираться
до школы нет возможности ни у них, ни у их родителей.
Особенности
развития – не помеха для успехов
Валентина Юнина уверена,
что особенных детей нужно учить по особой программе, которая предусматривает
другие учебники, приспособленные помещения, дополнительные услуги: логопедию,
ЛФК, консультации психологов. Инклюзивная программа не позволяет обеспечить
особенного ребенка всем необходимым. Кроме этого, после начальной школы в
Сиверской школе-интернате начинается профильное трудовое обучение в зависимости
от возможностей детей. Это столярное или швейное дело, озеленение или клининг и
многое другое.
Большинство воспитанников
Сиверской школы-интерната не производят впечатление детей с особенностями
развития, тем не менее, они есть. Чаще всего речь идет о познавательной функции
головного мозга, когда плохо развиты память, восприятие информации. Задача
сотрудников школы-интерната как раз заключается в том, чтобы за счет имеющихся
у детей возможностей научить их писать, читать, считать и дать начальные азы
профессии.
Показателем отличной
работы специалистов школы в данном направлении являются достижения
воспитанников. Так, для участия в региональном этапе VI Национального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2020 году Сиверская школа-интернат
представила сразу 20 воспитанников. По итогам чемпионата победителем в
компетенции «Столярное дело» стал Максим Базнов, в компетенции «Швейное дело»
лучшей стала Мария Шестоперова, в компетенции «Лозоплетение» первое место
присудили Леониду Шестоперову. Всего учащиеся Сиверской школы-интерната
завоевали три золотые, пять серебряных, шесть бронзовых медалей, а также три
четвертых и два пятых места.
В Национальном финале
конкурса, который проходил в очно-дистанционном формате из-за пандемии
коронавируса, золотые медали завоевали Леонид Шестоперов и Мария Шестоперова.
Маша обошла 90 других конкурсантов со всей России. Стоит отметить, что среди
них были и инвалиды по физическому здоровью, но с полностью сохранным
интеллектом, поэтому победа Марии – вдвойне ценная.
Годом ранее, в 2019 году,
воспитанница Сиверской школы-интерната Светлана Дудкина, победившая в
компетенции «Швея» на региональном этапе, в ходе Национального отбора сначала
вошла в десятку лучших из 80 участниц со всей России, а затем завоевала второе
место. Победители и призеры регионального этапа и Национального финала всегда
получают денежные премии и подарки от губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко.
Взрослая
жизнь
Нынешние старшеклассники
обучаются по 10-летней программе. Учащиеся с 1-го по 6-й класс будут учиться 12
лет. Раньше после окончания школы ребята целыми классами переходили учиться в
Сиверское ПТУ. Для них организовывали обучение по определенным направлениям:
хозяин/хозяйка фермерской усадьбы, озеленители, печники, повара и многие
другие. За несколько лет ребята познавали все премудрости профессии и могли
трудоустроиться. После того, как ПТУ стало структурным подразделением ГИЭФПТ и
получило статус факультета, выпускники Сиверской школы-интерната уже не могли
проходить там обучение.
Сегодня в Ленинградской
области пять профессиональных училищ и техникумов готовы принимать выпускников
коррекционных школ, но они расположены далеко от Гатчинского района и не
доступны для сиверских школьников. В результате, Сиверская школа-интернат
заключила соглашение с Индустриально-судостроительным лицеем в
Санкт-Петербурге, где сегодня учатся и проживают в общежитии
60-70 % воспитанников
учебного учреждения. Мальчики получают профессии слесарей, столяров, печников,
разнорабочих, девочки могут отучиться на поваров. Также девочек готова принять
«Фабрика Горицкой», специализирующаяся на пошиве детской верхней одежды. Но у
её генерального директора Екатерины Горицкой, к сожалению, нет возможности
предоставить молодым швеям общежитие, поэтому работать у нее могут лишь те, кто
способен ежедневно ездить на фабрику или живет поблизости.
Сиверская школа-интернат
начала активно сотрудничать с Мультицентром социальной и трудовой интеграции,
которым руководит председатель совета благотворительного фонда «Место под
солнцем» Ирина Дрозденко. Здесь ребята могут получить профессию оператора
стиральных машин, укладчика-упаковщика, швеи, облицовщика-мозаичника, оператора
ЭВМ, пекаря, кухонного рабочего и многие другие. Мультицентр предоставляет
общежитие и помогает с трудоустройством.
- Для нас главное, чтобы
ребенок понимал, что он должен научиться работать, чтобы обеспечивать себя. К
счастью, практически все наши выпускники трудоустраиваются и вполне прилично
зарабатывают, - рассказала Валентина Юнина.
Полноценное
развитие и планы на будущее
Сегодня Сиверская
школа-интернат представляет собой по-настоящему уникальное учебное учреждение.
Все классы оборудованы современными станками и другой техникой для полноценного
обучения, а профессиональные педагоги готовы делиться знаниями. Рядом со школой
построена современная учебная теплица, спортивный стадион, игровые площадки,
столярные мастерские, новый забор, проведено благоустройство территории.
В свое время, когда школа
была муниципальной, местные чиновники хотели сделать из нее школу для одаренных
детей, тем более что учебное учреждение позволяло это сделать: тихая уединенная
территория, отличная материально-техническая база и профессиональный
педагогический состав. Но Валентина Юнина отстояла своих воспитанников.
- Если их распределить по
обычным школам, то их успехи и достижения быстро сойдут на «нет» из-за
недостатка внимания и квалифицированного подхода, - говорит она.
В 2017 году совместными
усилиями педагоги и воспитанники организовали свою экологическую тропу рядом со
школой - по береговой линии реки Оредеж в парковой зоне, расположенной на самом
высоком месте населенного пункта – Сиверской горе. Территория получила название
«Жаркие страны». На протяжении всей экологической тропинки расположены станции
с информационными указателями. Количество станций с каждым годом увеличивается,
а благоустроенная территория растет. Ребята принимают непосредственное участие
в организации станций: изучают историю, готовят материалы, составляют из них
небольшие рассказы, которые педагоги потом оформляют в информационные стенды.
- Наша экотропа
получилась настолько душевной, что гулять здесь – одно удовольствие. Ее уже оценили
местные жители и туристы, которые летом часто приезжают к нам в Сиверский, -
поделилась Валентина Юнина.
Фото предоставлено
Сиверской школой-интернатом