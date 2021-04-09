Сиверская школа-интернат готовит особенных детей к обычной жизни

Необычная история необычной школы

- В конце 1980-х годов в Гатчинском районе не было коррекционной школы, и дети, которые имели интеллектуальные отклонения, были предоставлены сами себе. Они не могли учиться в обычных школах и проводили большую часть времени на улице, - начала свой рассказ Валентина Юнина.

В 1988 году в процессе строительства в отдаленной части поселка Сиверский здания типовой восьмилетней образовательной школы было принято решение сделать ее коррекционной, а рядом возвести спальный корпус и дом для проживания учителей.

В это время Валентина Юнина возглавляла Лопухинскую коррекционную школу и предложение переехать в поселок Сиверский сначала восприняла без особого энтузиазма: школу нужно было начинать с нуля, собирать коллектив, выстраивать все рабочие процессы. Тем не менее, она согласилась.

Первое, что она сделала (чем вызвала недовольство строителей) - это переделала проект. Вместо кабинетов физики и химии в школе появились кабинет социально-бытовой ориентировки, мастерские по слесарному и столярному делу, швейный цех и другие специальные помещения.

- Таким детям не нужна астрономия и иностранный язык, вместо этого их нужно учить простым бытовым вещам и давать первые навыки профессий, с помощью которых они смогут в будущем зарабатывать себе на жизнь, - пояснила Валентина Юнина.

Коллектив сложился не сразу – не каждый педагог, пусть и с профессиональным образованием дефектолога, обладает достаточным терпением и умением найти подход к особенным детям. Поэтому при приеме на работу в «Школу жизни» приоритет отдавали учителям, готовым работать с такими детьми, а профильное высшее образование отправляли получать в университет им. А.И. Герцена. Сегодня 70 % коллектива работает в школе уже более 20 лет.

В школе учатся 125 детей, и это количество остается неизменным год от года. По словам директора, это максимум из возможного, так как каждому ребенку необходимо уделить достаточное количество внимания, сил и заботы.

Учитывая, что открытие школы пришлось на начало неспокойных 1990-х годов, спальный корпус и дом для педагогов так и не были построены. Сначала спальни организовали в учебном корпусе, затем под эти цели восстановили одно из зданий, входивших в состав бывшей Сиверской санаторно-лесной школы, на территории которой расположена школа-интернат. Изначально планировали использовать его не более трех лет, а в результате, дети прожили здесь 18 лет.

- Ребята очень любили этот уникальный дом – в центре расположен круглый зал, а по сторонам располагаются комнаты. Мы оборудовали туалеты, душевые кабины. Деревянное здание хранило тепло и буквально «дышало». Сегодня в нем открыт музей «Дачная столица», - рассказала Валентина Юнина.

После того, как пожарная инспекция запретила использовать его для проживания детей, часть помещений в учебном корпусе вновь была переоборудована под спальни. Сегодня школа-интернат арендует комнаты в здании бывшего Сиверского детского дома. По словам директора, спальный корпус учебному учреждению действительно необходим, так как в школе учатся юные жители со всего Гатчинского района. Каждый день добираться до школы нет возможности ни у них, ни у их родителей.

Особенности развития – не помеха для успехов

Валентина Юнина уверена, что особенных детей нужно учить по особой программе, которая предусматривает другие учебники, приспособленные помещения, дополнительные услуги: логопедию, ЛФК, консультации психологов. Инклюзивная программа не позволяет обеспечить особенного ребенка всем необходимым. Кроме этого, после начальной школы в Сиверской школе-интернате начинается профильное трудовое обучение в зависимости от возможностей детей. Это столярное или швейное дело, озеленение или клининг и многое другое.

Большинство воспитанников Сиверской школы-интерната не производят впечатление детей с особенностями развития, тем не менее, они есть. Чаще всего речь идет о познавательной функции головного мозга, когда плохо развиты память, восприятие информации. Задача сотрудников школы-интерната как раз заключается в том, чтобы за счет имеющихся у детей возможностей научить их писать, читать, считать и дать начальные азы профессии.

Показателем отличной работы специалистов школы в данном направлении являются достижения воспитанников. Так, для участия в региональном этапе VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2020 году Сиверская школа-интернат представила сразу 20 воспитанников. По итогам чемпионата победителем в компетенции «Столярное дело» стал Максим Базнов, в компетенции «Швейное дело» лучшей стала Мария Шестоперова, в компетенции «Лозоплетение» первое место присудили Леониду Шестоперову. Всего учащиеся Сиверской школы-интерната завоевали три золотые, пять серебряных, шесть бронзовых медалей, а также три четвертых и два пятых места.

В Национальном финале конкурса, который проходил в очно-дистанционном формате из-за пандемии коронавируса, золотые медали завоевали Леонид Шестоперов и Мария Шестоперова. Маша обошла 90 других конкурсантов со всей России. Стоит отметить, что среди них были и инвалиды по физическому здоровью, но с полностью сохранным интеллектом, поэтому победа Марии – вдвойне ценная.

Годом ранее, в 2019 году, воспитанница Сиверской школы-интерната Светлана Дудкина, победившая в компетенции «Швея» на региональном этапе, в ходе Национального отбора сначала вошла в десятку лучших из 80 участниц со всей России, а затем завоевала второе место. Победители и призеры регионального этапа и Национального финала всегда получают денежные премии и подарки от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Взрослая жизнь

Нынешние старшеклассники обучаются по 10-летней программе. Учащиеся с 1-го по 6-й класс будут учиться 12 лет. Раньше после окончания школы ребята целыми классами переходили учиться в Сиверское ПТУ. Для них организовывали обучение по определенным направлениям: хозяин/хозяйка фермерской усадьбы, озеленители, печники, повара и многие другие. За несколько лет ребята познавали все премудрости профессии и могли трудоустроиться. После того, как ПТУ стало структурным подразделением ГИЭФПТ и получило статус факультета, выпускники Сиверской школы-интерната уже не могли проходить там обучение.

Сегодня в Ленинградской области пять профессиональных училищ и техникумов готовы принимать выпускников коррекционных школ, но они расположены далеко от Гатчинского района и не доступны для сиверских школьников. В результате, Сиверская школа-интернат заключила соглашение с Индустриально-судостроительным лицеем в Санкт-Петербурге, где сегодня учатся и проживают в общежитии

60-70 % воспитанников учебного учреждения. Мальчики получают профессии слесарей, столяров, печников, разнорабочих, девочки могут отучиться на поваров. Также девочек готова принять «Фабрика Горицкой», специализирующаяся на пошиве детской верхней одежды. Но у её генерального директора Екатерины Горицкой, к сожалению, нет возможности предоставить молодым швеям общежитие, поэтому работать у нее могут лишь те, кто способен ежедневно ездить на фабрику или живет поблизости.

Сиверская школа-интернат начала активно сотрудничать с Мультицентром социальной и трудовой интеграции, которым руководит председатель совета благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко. Здесь ребята могут получить профессию оператора стиральных машин, укладчика-упаковщика, швеи, облицовщика-мозаичника, оператора ЭВМ, пекаря, кухонного рабочего и многие другие. Мультицентр предоставляет общежитие и помогает с трудоустройством.

- Для нас главное, чтобы ребенок понимал, что он должен научиться работать, чтобы обеспечивать себя. К счастью, практически все наши выпускники трудоустраиваются и вполне прилично зарабатывают, - рассказала Валентина Юнина.

Полноценное развитие и планы на будущее

Сегодня Сиверская школа-интернат представляет собой по-настоящему уникальное учебное учреждение. Все классы оборудованы современными станками и другой техникой для полноценного обучения, а профессиональные педагоги готовы делиться знаниями. Рядом со школой построена современная учебная теплица, спортивный стадион, игровые площадки, столярные мастерские, новый забор, проведено благоустройство территории.

В свое время, когда школа была муниципальной, местные чиновники хотели сделать из нее школу для одаренных детей, тем более что учебное учреждение позволяло это сделать: тихая уединенная территория, отличная материально-техническая база и профессиональный педагогический состав. Но Валентина Юнина отстояла своих воспитанников.

- Если их распределить по обычным школам, то их успехи и достижения быстро сойдут на «нет» из-за недостатка внимания и квалифицированного подхода, - говорит она.

В 2017 году совместными усилиями педагоги и воспитанники организовали свою экологическую тропу рядом со школой - по береговой линии реки Оредеж в парковой зоне, расположенной на самом высоком месте населенного пункта – Сиверской горе. Территория получила название «Жаркие страны». На протяжении всей экологической тропинки расположены станции с информационными указателями. Количество станций с каждым годом увеличивается, а благоустроенная территория растет. Ребята принимают непосредственное участие в организации станций: изучают историю, готовят материалы, составляют из них небольшие рассказы, которые педагоги потом оформляют в информационные стенды.

- Наша экотропа получилась настолько душевной, что гулять здесь – одно удовольствие. Ее уже оценили местные жители и туристы, которые летом часто приезжают к нам в Сиверский, - поделилась Валентина Юнина.

Фото предоставлено Сиверской школой-интернатом