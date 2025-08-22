Доступная среда – не прихоть
В Гатчинском округе продолжается акция «Проверено СВОими». Делегация из администрации Гатчинского округа совместно с ветеранами СВО Антоном Тингаевым и Геннадием Сухотой проверили еще три объекта.
В поле зрения на этот раз оказались магазин «Дикси» и Культурный центр «Дом Исаака Шварца» в поселке Сиверский, а также Центр физической культуры «Энергия» в Войсковицах.
По итогам проверки Дом Исаака Шварца и Центр физической культуры «Энергия» получили заветные наклейки, подтверждающие полное соответствие всем нормам и требованиям законодательства о доступной среде. Это отличный пример заботы о каждом посетителе!
К сожалению, к магазину «Дикси» были замечания. Здесь необходимо доработать входную группу: у пандуса отсутствуют поручни с двух сторон, что создает серьезные неудобства для маломобильных граждан.
Напоминаем, что создание доступной среды – это не прихоть, а требование закона!
Ответственность за ее создание несет собственник объекта, если иное не закреплено в договоре с арендатором. Неисполнение требований может повлечь административную ответственность по статье 9.13 КоАП РФ, с наложением штрафов:
- для должностных лиц – от 2 до 3 тысяч рублей,
- для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.