Доступная среда – не прихоть

В поле зрения на этот раз оказались магазин «Дикси» и Культурный центр «Дом Исаака Шварца» в поселке Сиверский, а также Центр физической культуры «Энергия» в Войсковицах.

По итогам проверки Дом Исаака Шварца и Центр физической культуры «Энергия» получили заветные наклейки, подтверждающие полное соответствие всем нормам и требованиям законодательства о доступной среде. Это отличный пример заботы о каждом посетителе!

К сожалению, к магазину «Дикси» были замечания. Здесь необходимо доработать входную группу: у пандуса отсутствуют поручни с двух сторон, что создает серьезные неудобства для маломобильных граждан.

Напоминаем, что создание доступной среды – это не прихоть, а требование закона!

Ответственность за ее создание несет собственник объекта, если иное не закреплено в договоре с арендатором. Неисполнение требований может повлечь административную ответственность по статье 9.13 КоАП РФ, с наложением штрафов:

- для должностных лиц – от 2 до 3 тысяч рублей,

- для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.