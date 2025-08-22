Александр Дрозденко: «Нам нужны синие воротнички»

«К 2030 в планах обеспечить прирост числа обучающихся в профильных техникумах и колледжах в полтора раза», – сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая сегодня на областном Педсовете в Гатчине.

С учетом целевой адресной подготовки кадров для региона должно быть обеспечено трудоустройство к 2030 году не менее 70% выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования на предприятия Ленинградской области.

Материально-техническая база образовательных организаций среднего профессионального образования должна быть максимально приближена к реальным производственным условиям.

«Продолжаем ее обновление за счет расширения участия в федеральных и региональных программах реновации и капитальных ремонтов, создания современных инфраструктурных локаций для обучения и воспитания студентов, привлечения работодателей. Также прорабатываем вопрос строительства новых зданий организаций среднего профессионального образования», – отметил глава региона.

С учетом потребности экономики региона в школах Ленинградской области открываются, в первую очередь, аграрные, педагогические, инженерные, предпринимательские классы. Принято решение открыть в каждом муниципальном образовании не менее одного медицинского класса.

Всего в Ленинградской области с 1 сентября 2025 года откроется 185 новых профильных предпрофессиональных классов. На оснащение таких классов выделяются гранты Губернатора Ленинградской области. До конца 2025 года гранты в размере 10,0 млн рублей получат 10 школ.