Кирпичная история гатчинской земли

Мы редко проявляем к ним свое любопытство и чаще всего не замечаем, что на них написано. А ведь за каждым кирпичом может стоять интересная история, по ним можно узнать многое, в том числе в какое время были построены дом или усадьба, промышленное предприятие или общественное заведение.

Есть коллекционеры, которые собирают клейменные кирпичи, привозят их с каждой экспедиции, изучают их и даже составляют каталоги. Подобные экспонаты есть в собраниях многих музеев.

Сколько лет гатчинским кирпичам?

До появления в наших местах своего кирпичного производства строительный материал был привозным. Первые кирпичные артели существовали уже в период шведского господства в ХVII веке.

С петровского времени изготовлением кирпича занимались Невские заводы под Петербургом: первое частное предприятие появилось близ села Рыбацкое на правом берегу реки Нева.

Потом число небольших заводов стало расти, они стали казенными. В 1748 году здесь выпускалось 2 млн штук кирпичей, но этого количества для строящейся столицы явно не хватало.

Во второй половине ХVIII века промышленники появляются во многих уездах Петербургской губернии. Начинается расцвет строительства дворянских усадеб, в уездных городах возводятся каменные дома и службы богатых вельмож. В 1756 году упоминаются Царскосельские, Стрельнинские, Тосненские, Шлиссельбургские и другие заводы как частных владельцев, так и казенные.

Первоначально почти все кирпичи выпускались без клейма. Только со второй четверти ХIХ века на них появляются «оттиски» фамилий, отдельных букв и других символов.

По цвету старых кирпичей можно определить в каких местностях их изготавливали. Розоватый цвет получался у кирпичей, сделанных из зеленоватой глины, которую добывали вдоль реки Тосно. Красноватый оттенок указывал на то, что глина была синей или голубой и взяли ее с берегов Невы, Ижоры или Славянки. Если же кирпич имел беловато-желтый цвет, значит, он из белой глины с Ижоры.

30 мая 1766 года в Гатчинской мызе, принадлежавшей графу Григорию Орлову, состоялась закладка загородного дворца. Для строительных работ, кроме местного пудостского и парицкого известняка, требовалось большое количество кирпича. В декабре 1767 года, после того как минуло два строительных сезона, в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилось объявление о заказе Домовой канцелярией графа Орлова пяти миллионов штук кирпича. В 1771 году здесь же было напечатано объявление о вызове подрядчика на поставку в Гатчину еще 1600 тысяч штук кирпича, а в 1772 году – двух миллионов штук. Новые заказы на продукцию были связаны с необходимостью своевременно заготовить весь нужный материал для возведения не только главного корпуса дворца, но и двух его боковых каре, а также для возведения служебных построек.

Первое упоминание о существовании кирпичного производства в нашем крае можно найти в книге «Столетие города Гатчина», изданной в 1896 году Дворцовым управлением. В ней сообщается, что уже в 1797 году в окрестностях города имелось несколько кирпичных заводов.

Один из них находился на мызе Войсковицы, принадлежавшей генерал-поручику Ивану Михайловичу Ребендеру.

В «Журнале Гатчинского Городского Правления» за 1798 год упоминается кирпичный заводик подрядчика, купца Мартьяна Воробьева, располагавшийся близ крепости Ингербург, в полуверсте от города.

Еще одно подобное предприятие работало рядом с финской деревней Химози, недалеко от почтового тракта. На одном из планов уезда за 1800 год этот завод обозначен уже как недействующий.

Его Величество Кирпич…

Я тоже уже давно собираю старые кирпичи. Правда, многие из них постепенно раздариваю музеям и коллекционерам, которые открывают свои сокровища для всеобщего обозрения. Находки бывают самые неожиданные.

Так, несколько лет назад во дворе одного из домов по улице Чкалова (бывшей Люцевской) в Гатчине удалось заметить утрамбованный в землю необычный розовый кирпич с изображением на нем лошадиной подковы. Понятно, что я не мог пройти мимо – сложными усилиями вытащил раритет из земли и отнес домой. Оказалось, что он был изготовлен не так давно, как я предполагал. Такие кирпичи делались на заводе «Подкова», который принадлежал вдове генерал-майора от кавалерии Евгении Ивановне Спечинской и располагался в ее имении «Марьино» на правом берегу реки Нева. Это предприятие существовало с 1897 года и было национализировано после Октябрьской революции.

Кирпичное собирательство настолько меня заинтересовало, что в конце прошлого века я отправился в район бывшего села Рыбацкого, где на территории современных новостроек Петербурга и находились первые кирпичные производства. Из этой поездки я вернулся с редкой и, наверное, ценной находкой. Это был красноватого цвета кирпич с надписью: «Зав. сущ. съ 1813 г. К. и Я. Захаровы». Оказалось, что он был увековечен таким памятным текстом в честь основателей – знаменитых кирпичных заводчиков Кузьмы и Федора Захаровых. Свое первое производство они основали в селе Усть-Ижора. Впоследствии захаровские кирпичи украшались различными клеймами. Подобных «памятных» находок я больше не встречал.

В коллекции музея-усадьбы «Суйда» хранится так называемый «Ганнибаловский» кирпич. Он был изготовлен не в родной Суйде, а на одном из Санкт-Петербургских заводов. На кирпиче хорошо просматривается клеймо с изображением двухглавого императорского орла – герба Российской империи. Эта необычная реликвия была обнаружена мною в земле летом 1990 года во время прокладки газопровода через историческую часть бывшего поместья прадеда А.С. Пушкина – Абрама Петровича Ганнибала, в то время я был общественным директором народного музея в Суйде. Из подобного кирпича были построены стены Петропавловской крепости, Эрмитажа и многие здания в Петербурге и Кронштадте.

Кирпичное производство в ХIХ столетии

После смерти уже упоминаемого гатчинского подрядчика Воробьева его небольшое предприятие сменило несколько владельцев. В одном из документов за 1824 год это предприятие значится как «кирпичный завод при деревне Большое Вайлово» на реке Веревке (ныне это деревня Вайялово, по дороге на Тайцы). Известно, что в 1840–1850-х годах этим заводом владел гатчинский 3-й гильдии купец Михаил Иванович Жданов. В 1855 году из-за долгов деятельность этого предприятия была приостановлена.

«На арендуемом Ждановым кирпичном заводе…, – сообщали «Санкт-Петербургские ведомости», – кирпича, насаженного в печь, необожженного 90.000, оцененного в 90 руб.; кирпича, находящегося в печи и часть вы-саженного, алого, красного и железняку 74.000, оцененного в

296 руб.; весь же кирпич оценен в 386 руб. сер.»

Общая же сумма долга составляла 900 рублей серебром, поэтому «за неплатеж» Ждановым Царско-Славянской Удельной конторе арендуемых денег его завод был продан с публичных торгов на аукционе другому владельцу. Однако после этого он просуществовал недолго и был закрыт.

В первой четверти ХIХ века заводик по производству кирпича работал близ мызы «Сиворицы». Он принадлежал помещику, лейб-гвардии отставному полковнику Алексею Петровичу Демидову, располагался рядом с почтовой станцией, недалеко от Стеклянной фабрики. Не удалось установить, как долго это предприятие существовало. На «Карте промышленности Санкт-Петербургской губернии», составленной в 1853 году и хранящейся в Российской национальной библиотеке, Скворицкий завод уже не обозначен.

Зато доподлинно известно, что в 1877 году местный крестьянин, уроженец Ярославской губернии Михаил Данилов обратился с письмом к пе-тербургскому губернатору, в котором сообщал, что имеет желание открыть «завод для выделки кирпича» и просил на это высочайшее разрешение. О себе он писал, что проживает «во 2-м стане Царскосельского уезда при мызе "Сиворицы"». В том же году разрешение на открытие завода было получено. Кирпичи с клеймом «Даниловъ» редко, но до сих пор встречаются в округе старинного села Никольское и бывшей Сиворицкой усадьбы.

Из статистических сведений за 1865 год известно, что в Царскосельском уезде, куда относился и город Гатчина, находилось 36 заводов и фабрик.

Среди них – кирпичный заводик при мызе Михайловской близ деревни Ящера (ныне деревня Ящера находится на территории Лужского района). Это предприятие находилось в собственности владелицы этого поместья Варвары Николаевны Лыщинской.

В последней четверти ХIХ века упоминаются кирпичные производства в окрестностях села Рождествено местного помещика Буша; при деревне Пегелево Скворицкой волости; в имении «Вохоново» помещика Платонова.

Несколько предприятий располагалось вдоль рек Ижора и Славянка, среди которых выделялись заводы выходца из крестьян Михаила Михайловича Кононова. Он и его потомки впоследствии получили купеческое звание. Кирпичи с клеймом «Кононовъ» и «М К» встречаются на гатчинской земле часто.

В 1880-х годах подобное предприятие основала в своем имении «Дылицы», недалеко станцией Елизаветино, помещица Елизавета Эксперовна Трубецкая. С 1891 года этот завод арендовал местный предприниматель Иван Иванович Голубев. В своей рукописной книге «Дылицы» елизаветинский старожил Николай Михайлович Зимаренко (1878–1961 гг.) сообщал:

«При въезде в деревню Вероланцы с правой стороны дороги при княгине Трубецкой некоторое время работал кирпичный завод, который арендовал от имения «Дылицы» какой-то купец Голубев, выделывавший кирпич с клеймами «Голубев» и «Елизаветино». Кирпич был, как вспоминали, плохого качества. Предприятие из-за убытков прекратилось в начале 90-х годов…»

Андрей Бурлаков

Продолжение следует