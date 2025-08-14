Кто останется без света 15 августа в Гатчинском районе

Телефоны – мобильные и стационарные – стали источником повышенной опасности: голоса в трубке могут заставить вас выдать все явки и пароли и отнести свои деньги на Поле чудес в Стране дураков. И в группе риска вовсе не лица преклонного возраста. В последнее время у мошенников новый тренд: они ведут атаку на школьников и студентов.