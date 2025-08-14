Кто останется без света 15 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 15 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
15.08.2025 с 09:30 до 17:30
Вырицкое ТУ:
п. Чаща.
15.08.2025 с 09:30 до 17:30
Рождественское ТУ:
д. Выра (частично).
15.08.2025 с 09:30 до 17:30
Веревское ТУ:
д. Горки (частично).
