Кто останется без света 15 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 15 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

15.08.2025 с 09:30 до 17:30
Вырицкое ТУ:
п. Чаща.    

15.08.2025 с 09:30 до 17:30
Рождественское ТУ:
д. Выра (частично).

15.08.2025 с 09:30 до 17:30
Веревское ТУ:
д. Горки (частично).
 