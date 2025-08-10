Праздник ленинградского спорта

В этом году областной спортивный праздник проводился впервые и был посвящен Дню физкультурника, 80-летию Победы и первому послевоенному параду физкультурников, прошедшему 12 августа 1945 года. Также 81 год назад – 9 августа 1944 года – завершилось победой самое продолжительное сражение Великой Отечественной войны – Ленинградская битва. В 2025 году по указу президента Владимира Путина День воинской славы, установленный 9 августа в честь окончания битвы за Ленинград, пополнил календарь памятных дат.

Гатчинский стадион еще не видел такого грандиозного спортивного парада. Спортивная мощь Ленинградской области – количество объединений, федераций, разнообразие видов спорта впечатлило даже главу региона, уделяющего развитию спорта большое внимание. 9 августа на стадионе «Спартак» собрались делегации муниципальных районов и округов, в том числе ветераны спорта, заслуженные тренеры, именитые спортсмены, представители спортивного актива, молодежь и дети, зрители.

На трибуну поднялись губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, его заместители, руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим и другие почетные гости. Председатель комитета по физической культуре и спорту Вячеслав Комаров отдал команду начать парад физкультурников-2025.

Возглавили шествие спортсмены, несущие кумачовые полотнища с серпом и молотом и символ преемственности поколений – знамя Победы, также, как 80 лет назад. Яркие колонны одна за другой проходили торжественным маршем по стадиону – с флагами, с барабанами, под музыку и аплодисменты зрителей. На спортивный праздник в Гатчину прибыли десятки спортивных федераций, представители всевозможных видов спорта – от легкой атлетики до горных лыж и танцев с собаками: спорт в Ленинградской области объединяет всех.

В параде физкультурников приняли участие герои специальной военной операции – во главе с руководителем Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольгой Историк. Дружным строем прошли ветераны спорта Гатчинского округа, команды лыжников, гимнасток, пловцов, стрелков, фехтовальщиков, конькобежцев, фигуристов, волейболистов, футболистов, флорболистов, каратистов, дзюдоистов, самбистов, тхэквондистов – в белых кимоно с разноцветными поясами и многие, многие другие. Тут были и заслуженные мастера спорта, и мастера спорта международного класса, и кандидаты, и разрядники, и совсем юные спортсмены.

Участников первого регионального парада физкультурников приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

- Очень важно, что этот парад мы провели в день государственного праздника, объявленного президентом, – 9 августа, в День воинской славы России. И этот парад физкультурников мы сделаем традиционным.

Александр Юрьевич признался, что даже для него, знающего все про спорт в Ленинградской области, количество федераций, клубов, общественных организаций и замечательных спортсменов, прибывших на праздник, стало откровением:

- Я знал, что Ленинградская область – спортивный регион, что мы добиваемся высоких результатов, но то, что мы настолько дружны со спортом, вызывает удивление!

Как заметил Александр Дрозденко, в 47 регионе уделяется большое внимание развитию физкультуры и спорта. Ленинградская область ежегодно строит шесть-семь спортивных объектов (не считая реноваций школьных стадионов и спортзалов), и с 2026 года эта цифра возрастет до десятка. Это будут и небольшие сельские стадионы, и серьезные объекты – такие, как Ледовая арена в Гатчине или многозальный спорткомплекс и бассейн.

- Только в Гатчинском округе за последние пять лет построено двенадцать спортивных объектов. Это важно. Нужно создавать условия, чтобы как можно больше жителей Ленинградской области занимались спортом, – подчеркнул глава региона. – Очень важены и пример профессиональных спортсменов. Каждый из вас, добиваясь своих личных или командных результатов, прославляет нашу Ленинградскую область. Я желаю вам ярких спортивных побед, командного духа, взаимовыручки и взаимной поддержки. Падая – подниматься, останавливаясь, не поворачивать назад – двигаться вперед, никогда не сдаваться и оставаться патриотами Ленинградской области. Только вперед – к новым вершинам и к новым победам!

На Дне физкультурника состоялась церемония вручения благодарностей министра спорта РФ, удостоверений и значков «Мастер спорта России», ведомственной награды Министерства спорта России «Отличник физической культуры и спорта» и присвоение квалификации «Спортивный судья всероссийской категории». На празднике чествовали 13 новых мастеров спорта России, судей всероссийской категории и отличников физкультуры.

Для участников парада физкультурников были подготовлены спортивные площадки с мастер-классами по бадминтону, фехтованию, гребле, гиревому спорту, игре в дартс, флорболу, армрестлингу, скандинавской ходьбе, скиппингу – прыжкам через скакалку и силовому экстриму. Работала площадка по приему нормативов комплекса «ГТО».

Силачи из деревни Даймище Гатчинского округа поразили воображение публики, легко сгибая стальные прутья, жонглируя гирями и скручивая из гвоздей вензеля. Но тренироваться атлетам приходится в стесненных условиях. Александр Дрозденко поручил зампреду правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгению Барановскому заняться вопросом строительства спорткомплекса в Даймище – с тренажерным залом и зоной для свободных весов.

- Ребята молодые, талантливые, будем приглашать их для выступлений. Надо построить в деревне небольшой ФОК, а сами атлеты помогут его оборудовать, – сказал губернатор.

Кульминацией областного Дня физкультурника стала эстафета семейных команд.

Екатерина Дзюба