Участки для многодетных семей в Гатчинском районе обеспечат дорогами и сетями

Земельные участки в Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Приозерском и Тихвинском районах объединены в жилые массивы, которые обеспечиваются дорогами и сетями поэтапно до 2023 года. На эти цели из областного бюджета выделено 658 млн рублей. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. Строительство началось в микрорайоне «Черная речка» в Сертолово, микрорайоне «Новый Луцк» в Кингисеппе, деревне Красноозерная, поселках Денисово, Сосново и Мельниково Приозерского района, массиве «Заячий ремиз», квартал №10 Гатчинского района, массиве поселка Возрождение Выборгского района, массиве между деревней Заболотье и Фишевой горой в Тихвине.

Кроме того, для 9 жилых массивов в Кингисеппском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском и Лодейнопольском районах ведется проектирование дорог и сетей.

В регионе идет поэтапное обеспечение инфраструктурой всех участков, выданных по 105-ОЗ. В ближайшие три года проектные и строительные работы будут проводиться для обеспечения сетями и коммуникациями более тысячи участков. Половина из них выделена многодетным семьям.

Комитет по строительству Ленинградской области ежегодно с 1 по 25 ноября принимает от муниципальных образований заявки на участие в конкурсном отборе по программе «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки». Информация о начале отбора публикуется на официальном сайте комитета.