Участки для многодетных семей в Гатчинском районе обеспечат дорогами и сетями

Земельные участки в
Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Приозерском и Тихвинском
районах объединены в жилые массивы, которые обеспечиваются дорогами и сетями
поэтапно до 2023 года. На эти цели из областного бюджета выделено 658 млн
рублей. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. Строительство
началось в микрорайоне «Черная речка» в Сертолово, микрорайоне «Новый Луцк» в
Кингисеппе, деревне Красноозерная, поселках Денисово, Сосново и Мельниково
Приозерского района, массиве «Заячий ремиз», квартал №10 Гатчинского района,
массиве поселка Возрождение Выборгского района, массиве между деревней
Заболотье и Фишевой горой в Тихвине.
Кроме того, для 9 жилых
массивов в Кингисеппском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском и
Лодейнопольском районах ведется проектирование дорог и сетей.
В регионе идет поэтапное
обеспечение инфраструктурой всех участков, выданных по 105-ОЗ. В ближайшие три
года проектные и строительные работы будут проводиться для обеспечения сетями и
коммуникациями более тысячи участков. Половина из них выделена многодетным
семьям.
Комитет по строительству
Ленинградской области ежегодно с 1 по 25 ноября принимает от муниципальных
образований заявки на участие в конкурсном отборе по программе «Развитие
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой
застройки». Информация о начале отбора публикуется на официальном сайте
комитета.