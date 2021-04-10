В Гатчине – новая традиция

В этом году Гатчина обрела новый статус – столицы Ленинградской области. Новый статус рождает новые традиции, но память о героизме наших предков остается неизменной. 10-го апреля была заложена новая традиция в жизни города – торжественное празднование дня присвоения Гатчине звания города воинской славы.

В 11 утра на площади перед стелой, символизирующей почетное звание, собрались жители города, представители депутатского корпуса, участники патриотических объединений, кадеты и школьники.

Всех собравшихся приветствовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, Татьяна Бездетко и Сергей Коняев. В своем выступлении Татьяна Викторовна напомнила, какая большая работа была проведена для присвоения Гатчине этого звания, как собирались исторические, архивные документы, свидетельствующие о героизме защитников города, носившего имя Красногвардейск в 1941 году. О том, как долго держали оборону регулярные войска и народное ополчение, о беспрецедентном подвиге танкистов Зиновия Колобанова и других гатчинских героев.

- Почетное звание говорит не только о том, как героически защищали город, как боролись с захватчиками подпольщики и партизаны, но и как выстояли жители в дни оккупации. Сегодня мы здесь для того, чтобы отдать дань уважения героизму предков. И чтобы наши дети и внуки помнили, какой ценой досталась свобода от фашистской оккупации, – сказала Татьяна Бездетко. – То, что сегодня на этой площади так много молодых ребят, говорит о том, что подрастающее поколение знает и чтит историю родного края. И нам всем предстоит доказать, что мы достойны звания города воинской славы.

Со знаменательным событием всех собравшихся поздравил председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин. От имени главы Гатчины и района Виталия Филоненко и главы гатчинской администрации Людмилы Нещадим он поблагодарил всех, кто откликнулся и пришел в этот день к стеле «Город воинской славы». Отдельная благодарность была адресована военно-патриотическому объединению «Отчий край» и его руководителю Владимиру Жилину. Сергей Никитин отметил, что традиция празднования дня присвоения Гатчине почетного звания закладывается в юбилейный год – 225 лет назад Гатчина получила статус города.

Депутаты областного парламента, председатель гатчинского комитета по культуре, почетные граждане города и другие участники мероприятия возложили цветы к стеле.

Под звуки маршей в исполнении гатчинского эстрадно-духового оркестра у памятника несколько раз произошла торжественная смена почетного караула в военной форме разных лет - как символ смены эпохи и преемственности лучших традиций российских воинов.

Екатерина Дзюба