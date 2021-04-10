В Гатчине – новая традиция

В этом году Гатчина обрела новый статус – столицы
Ленинградской области. Новый статус рождает новые традиции, но память о
героизме наших предков остается неизменной. 10-го апреля была заложена новая
традиция в жизни города – торжественное празднование дня присвоения Гатчине
звания города воинской славы.
В 11 утра на площади перед стелой, символизирующей
почетное звание, собрались жители города, представители депутатского корпуса, участники
патриотических объединений, кадеты и школьники.
Всех собравшихся приветствовали депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, Татьяна
Бездетко и Сергей Коняев. В своем выступлении Татьяна Викторовна напомнила,
какая большая работа была проведена для присвоения Гатчине этого звания, как собирались
исторические, архивные документы, свидетельствующие о героизме защитников города,
носившего имя Красногвардейск в 1941 году. О том, как долго держали оборону
регулярные войска и народное ополчение, о беспрецедентном подвиге танкистов
Зиновия Колобанова и других гатчинских героев.
- Почетное звание говорит не только о том, как
героически защищали город, как боролись с захватчиками подпольщики и партизаны,
но и как выстояли жители в дни оккупации. Сегодня мы здесь для того, чтобы отдать
дань уважения героизму предков. И чтобы наши дети и внуки помнили, какой ценой
досталась свобода от фашистской оккупации, – сказала Татьяна Бездетко. – То,
что сегодня на этой площади так много молодых ребят, говорит о том, что
подрастающее поколение знает и чтит историю родного края. И нам всем предстоит
доказать, что мы достойны звания города воинской славы.
Со знаменательным событием всех собравшихся поздравил председатель
комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин. От имени
главы Гатчины и района Виталия Филоненко и главы гатчинской администрации Людмилы
Нещадим он поблагодарил всех, кто откликнулся и пришел в этот день к стеле «Город
воинской славы». Отдельная благодарность была адресована военно-патриотическому
объединению «Отчий край» и его руководителю Владимиру Жилину. Сергей Никитин
отметил, что традиция празднования дня присвоения Гатчине почетного звания
закладывается в юбилейный год – 225 лет назад Гатчина получила статус города.
Депутаты
областного парламента, председатель гатчинского комитета по культуре, почетные
граждане города и другие участники мероприятия возложили цветы к стеле.
Под звуки маршей в исполнении гатчинского
эстрадно-духового оркестра у памятника несколько раз произошла торжественная смена
почетного караула в военной форме разных лет - как символ смены эпохи и преемственности
лучших традиций российских воинов.
Екатерина Дзюба