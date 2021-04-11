Где 12 апреля отключат свет?

Где 12 апреля отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     11 Apr 2021

Сиверское ГП:

12.04.21 с 11.00 до 17.00 (не более 2-х часов в указанный период)

д. Старосиверская.                 

 

Большеколпанское СП:

12.04.21 с 17.00 до 17.00 (не более 2-х часов в указанный период)

д. Тихковицы.

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