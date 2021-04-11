Где 12 апреля отключат свет?

Сиверское ГП:
12.04.21 с 11.00 до 17.00 (не
более 2-х часов в указанный период)
д. Старосиверская.
Большеколпанское СП:
12.04.21 с 17.00 до 17.00 (не
более 2-х часов в указанный период)
д. Тихковицы.
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Сиверское ГП:
12.04.21 с 11.00 до 17.00 (не
более 2-х часов в указанный период)
д. Старосиверская.
Большеколпанское СП:
12.04.21 с 17.00 до 17.00 (не
более 2-х часов в указанный период)
д. Тихковицы.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.