Где 12 апреля отключат свет?

Сиверское ГП:

12.04.21 с 11.00 до 17.00 (не более 2-х часов в указанный период)

д. Старосиверская.

Большеколпанское СП:

12.04.21 с 17.00 до 17.00 (не более 2-х часов в указанный период)

д. Тихковицы.