Проверка «космической грамотности»

В
Гатчине Космический диктант проходил в Центре информационных технологий. Кроме
нашего города, от Ленинградской области было зарегистрировано еще четыре площадки:
в Приозерске, Волхове, Лодейном Поле и в Колтушском поселении в Разметелево.
В
воскресенье, 11-го апреля, в десять утра по московскому времени участники диктанта
приступили к выполнению заданий. Прямая трансляция велась из центра «Космонавтика
и авиация» на ВДНХ. Все желающие могли зарегистрироваться и принять участие
прямо из дома.
Диктант
включал 30 вопросов из разных сфер космических знаний: истории покорения
космоса, биографии знаменитых отечественных космонавтов, космических
исследований, жизни и работы на орбите. Испытание
проходило в форме теста: из нескольких вариантов ответа надо было выбрать
правильный. На ответ давалось ровно 60 секунд, использовать разрешалось любые
источники информации. Вопросы зачитывал ведущий, а также известные космонавты и
деятели культуры.
Уровень
сложности был рассчитан на участников в возрасте от 12 лет, однако попадались и
весьма непростые вопросы, для ответа на которые необходимо обладать
определенными «космическими» познаниями. Например, герой Российской Федерации
Елена Кондакова, на счету которой – самое длительное пребывание в космосе среди
женщин-космонавтов, зачитывала вопросы из разряда «для эрудитов»: «На многих
космических аппаратах установлены специальные зеркала – уголковые отражатели. С
их помощью можно определить расстояние от Земли до аппарата. Как называется
такой метод определения?». Варианты ответа: альтиметрия, триангуляция, лазерная
локация, радиопеленгация, спектроскопия. Что выбираем?
В
числе вопросов для эрудитов были клички космических собак, совершивших первый
суборбитальный полет 70 лет назад. И это не Белка и Стрелка, а Дезик и Лиса,
или Смелый и Рыжик, а может, Непутевый и ЗИБ? Кстати, с какого космодрома они
стартовали в 1951 году – с Байконура или Капустина Яра?
Или
вот еще, кто хочет проверить свою космическую эрудицию, может ответить на
вопрос: что изображено на известной обложке альбома «Unknown pleasures» группы Joy
Division? У этой
картинки – астрономическое происхождение: линии на рисунке отображают информацию
о некоем космическом процессе. То ли это спектр реликтового излучения, то ли
распределение вещества в кольцах Сатурна, то ли схематичное изображение рельефа
долины Маринера на Марсе…
Вопросы
участникам диктанта задавал и экипаж МКС, и космонавты «с Земли».
В
Гатчинском центре информационных технологий диктант проходил в двух классах:
часть ребят отвечали на вопросы за компьютерами, часть изъявили желание
работать с телефона или планшета.
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Мы зашли на сайт ВДНХ – там можно было подать сведения и зарегистрироваться в
качестве площадки для проведения диктанта, – рассказывает методист и
преподаватель Гатчинского центра информационных технологий Дарья Гречина. –
Наши помещения оборудованы большим экраном с выводом на него прямой трансляции.
Народу пришло много – 15 человек, все ученики гатчинских школ № 8, № 3 и № 9, с
7 по 11 класс. Но количество мест у нас ограничено. Было много звонков – в том
числе от взрослых – с вопросом, можно ли принять участие в диктанте самостоятельно.
Так что еще многие зарегистрировались на сайте ВДНХ, перешли по ссылке и отвечали
на вопросы в онлайн-формате, сидя дома.
Итоги
первого Всероссийского космического диктанта будут подведены 25-го апреля.
Каждому участнику пришлют результат на электронную почту, указанную при
регистрации. По итогам диктанта будут выбраны 100 победителей, которых
наградят ценными призами от госкорпорации «Роскосмос». Определять победителей
будут по двум критериям: количество правильных ответов и время отправки анкеты.
При равенстве баллов преимущество получат те, чьи анкеты были отправлены раньше.
Кстати,
Космический диктант проводится центром «Космонавтика и авиация» на ВДНХ уже
третий раз. Первый прошел в центре «Космонавтика и авиация» 12 апреля 2019
года. В 2020 году из-за пандемии мероприятие состоялось в онлайн-формате. В
этом году Космический диктант впервые получил статус всероссийского.
Екатерина Дзюба