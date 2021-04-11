Проверка «космической грамотности»

В Гатчине Космический диктант проходил в Центре информационных технологий. Кроме нашего города, от Ленинградской области было зарегистрировано еще четыре площадки: в Приозерске, Волхове, Лодейном Поле и в Колтушском поселении в Разметелево.

В воскресенье, 11-го апреля, в десять утра по московскому времени участники диктанта приступили к выполнению заданий. Прямая трансляция велась из центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Все желающие могли зарегистрироваться и принять участие прямо из дома.

Диктант включал 30 вопросов из разных сфер космических знаний: истории покорения космоса, биографии знаменитых отечественных космонавтов, космических исследований, жизни и работы на орбите. Испытание проходило в форме теста: из нескольких вариантов ответа надо было выбрать правильный. На ответ давалось ровно 60 секунд, использовать разрешалось любые источники информации. Вопросы зачитывал ведущий, а также известные космонавты и деятели культуры.

Уровень сложности был рассчитан на участников в возрасте от 12 лет, однако попадались и весьма непростые вопросы, для ответа на которые необходимо обладать определенными «космическими» познаниями. Например, герой Российской Федерации Елена Кондакова, на счету которой – самое длительное пребывание в космосе среди женщин-космонавтов, зачитывала вопросы из разряда «для эрудитов»: «На многих космических аппаратах установлены специальные зеркала – уголковые отражатели. С их помощью можно определить расстояние от Земли до аппарата. Как называется такой метод определения?». Варианты ответа: альтиметрия, триангуляция, лазерная локация, радиопеленгация, спектроскопия. Что выбираем?

В числе вопросов для эрудитов были клички космических собак, совершивших первый суборбитальный полет 70 лет назад. И это не Белка и Стрелка, а Дезик и Лиса, или Смелый и Рыжик, а может, Непутевый и ЗИБ? Кстати, с какого космодрома они стартовали в 1951 году – с Байконура или Капустина Яра?

Или вот еще, кто хочет проверить свою космическую эрудицию, может ответить на вопрос: что изображено на известной обложке альбома «Unknown pleasures» группы Joy Division? У этой картинки – астрономическое происхождение: линии на рисунке отображают информацию о некоем космическом процессе. То ли это спектр реликтового излучения, то ли распределение вещества в кольцах Сатурна, то ли схематичное изображение рельефа долины Маринера на Марсе…

Вопросы участникам диктанта задавал и экипаж МКС, и космонавты «с Земли».

В Гатчинском центре информационных технологий диктант проходил в двух классах: часть ребят отвечали на вопросы за компьютерами, часть изъявили желание работать с телефона или планшета.

- Мы зашли на сайт ВДНХ – там можно было подать сведения и зарегистрироваться в качестве площадки для проведения диктанта, – рассказывает методист и преподаватель Гатчинского центра информационных технологий Дарья Гречина. – Наши помещения оборудованы большим экраном с выводом на него прямой трансляции. Народу пришло много – 15 человек, все ученики гатчинских школ № 8, № 3 и № 9, с 7 по 11 класс. Но количество мест у нас ограничено. Было много звонков – в том числе от взрослых – с вопросом, можно ли принять участие в диктанте самостоятельно. Так что еще многие зарегистрировались на сайте ВДНХ, перешли по ссылке и отвечали на вопросы в онлайн-формате, сидя дома.

Итоги первого Всероссийского космического диктанта будут подведены 25-го апреля. Каждому участнику пришлют результат на электронную почту, указанную при регистрации. По итогам диктанта будут выбраны 100 победителей, которых наградят ценными призами от госкорпорации «Роскосмос». Определять победителей будут по двум критериям: количество правильных ответов и время отправки анкеты. При равенстве баллов преимущество получат те, чьи анкеты были отправлены раньше.

Кстати, Космический диктант проводится центром «Космонавтика и авиация» на ВДНХ уже третий раз. Первый прошел в центре «Космонавтика и авиация» 12 апреля 2019 года. В 2020 году из-за пандемии мероприятие состоялось в онлайн-формате. В этом году Космический диктант впервые получил статус всероссийского.

Екатерина Дзюба