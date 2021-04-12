13 апреля отключат свет в Гатчинском районе

13 апреля отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     12 Apr 2021

Сусанинское СП

13-04-2021 09:00 - 18:00

п. Кобралово, СНТ "Берёзовая Роща", квартал "Берёзовая Роща»

Работы будут проводится не более 2-х часов в указанный период

         

Большеколпанское СП

13-04-2021 10:00 - 17:00

д. Тихковицы                         

Работы будут проводится не более 2-х часов в указанный период

 

 Веревское СП   

13-04-2021 10:00 - 17:00

д. Вайялово         

         

Пудостьское СП

13-04-2021 10:00 - 19:00        

д. Скворицы

д. Мута-Кюля              

д. Петрово ДНП Ахмузи                

д. Терволово                          

с отключением на 2 часа в указанный период

 

Сяськелевское СП

13-04-2021 10:00 - 16:00                 

д. Войсковицы, ул. Грунева, ул. Манина, ул. Луговая.      

         

Кобринское СП

13-04-2021 11:00 - 17:00

п. Прибытково, д. Покровка  

Работы будут проводится не более 2-х часов в указанный период

 

Елизаветинское СП

13-04-2021 11:00 - 17:00                 

п. Елизаветино, ул. Вокзальная, ул. Килькино поле, магазин Магнит. 

Работы будут проводится не более 2-х часов в указанный период

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