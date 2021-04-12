13 апреля отключат свет в Гатчинском районе

Сусанинское СП
13-04-2021 09:00 - 18:00
п.
Кобралово, СНТ "Берёзовая
Роща", квартал "Берёзовая Роща»
Работы
будут проводится не более 2-х часов в указанный период
Большеколпанское СП
13-04-2021 10:00 - 17:00
д. Тихковицы
Работы будут проводится не более 2-х часов в
указанный период
Веревское СП
13-04-2021 10:00 - 17:00
д. Вайялово
Пудостьское СП
13-04-2021 10:00 - 19:00
д.
Скворицы
д.
Мута-Кюля
д.
Петрово ДНП Ахмузи
д.
Терволово
с отключением
на 2 часа в указанный период
Сяськелевское СП
13-04-2021 10:00 - 16:00
д. Войсковицы, ул. Грунева, ул. Манина, ул. Луговая.
Кобринское СП
13-04-2021 11:00 - 17:00
п. Прибытково,
д. Покровка
Работы
будут проводится не более 2-х часов в указанный период
Елизаветинское СП
13-04-2021 11:00 - 17:00
п. Елизаветино, ул. Вокзальная, ул. Килькино поле, магазин
Магнит.
Работы
будут проводится не более 2-х часов в указанный период