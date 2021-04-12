13 апреля отключат свет в Гатчинском районе

Сусанинское СП

13-04-2021 09:00 - 18:00

п. Кобралово, СНТ "Берёзовая Роща", квартал "Берёзовая Роща»

Работы будут проводится не более 2-х часов в указанный период

Большеколпанское СП

13-04-2021 10:00 - 17:00

д. Тихковицы

Работы будут проводится не более 2-х часов в указанный период

Веревское СП

13-04-2021 10:00 - 17:00

д. Вайялово

Пудостьское СП

13-04-2021 10:00 - 19:00

д. Скворицы

д. Мута-Кюля

д. Петрово ДНП Ахмузи

д. Терволово

с отключением на 2 часа в указанный период

Сяськелевское СП

13-04-2021 10:00 - 16:00

д. Войсковицы, ул. Грунева, ул. Манина, ул. Луговая.

Кобринское СП

13-04-2021 11:00 - 17:00

п. Прибытково, д. Покровка

Работы будут проводится не более 2-х часов в указанный период

Елизаветинское СП

13-04-2021 11:00 - 17:00

п. Елизаветино, ул. Вокзальная, ул. Килькино поле, магазин Магнит.

Работы будут проводится не более 2-х часов в указанный период