С 17 апреля начнет ходить автобус на кладбище «Пижма»

Напоминаем, данный
маршрут осуществляет перевозки пассажиров по субботам и воскресеньям по
следующему графику:
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С 17 апреля возобновляется движение автобусов по маршруту № 10 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - Кладбище Пижма».
Напоминаем, данный
маршрут осуществляет перевозки пассажиров по субботам и воскресеньям по
следующему графику:
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