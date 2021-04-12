С 17 апреля начнет ходить автобус на кладбище «Пижма»

С 17 апреля начнет ходить автобус на кладбище «Пижма»

С 17 апреля возобновляется движение автобусов по маршруту № 10 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - Кладбище Пижма».

Рубрики : Общество     12 Apr 2021

Напоминаем, данный маршрут осуществляет перевозки пассажиров по субботам и воскресеньям по следующему графику:


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