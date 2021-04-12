Студентка из Ленинградской области - в финале «Учитель будущего»

Победители межрегионального этапа конкурса были выбраны накануне в Калининграде.

Всероссийский конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

«Конкурс «Учитель будущего. Студенты» нужен для того, чтобы завести новые знакомства, проверить свои профессиональные теоретические знания, а также найти нужные ресурсы для дальнейшей работы в сфере образования», – считает финалистка.

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных и личностных свойств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности учителя.

Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во всероссийских детских центрах «Артек», «Океан», «Орленок» и «Смена», а также стать кураторами в образовательном центре «Сириус».

Конкурс «Учитель будущего. Студенты» проходит на президентской платформе «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения РФ.