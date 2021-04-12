Студентка из Ленинградской области - в финале «Учитель будущего»

Победители межрегионального этапа конкурса были выбраны накануне в Калининграде.
Всероссийский конкурс
«Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта
«Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
«Конкурс «Учитель
будущего. Студенты» нужен для того, чтобы завести новые знакомства, проверить
свои профессиональные теоретические знания, а также найти нужные ресурсы для
дальнейшей работы в сфере образования», – считает финалистка.
Полуфинальные
соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и
направленных на выявление профессиональных и личностных свойств педагога, а
также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности учителя.
Финалисты получат
возможность пройти образовательные стажировки во всероссийских детских центрах
«Артек», «Океан», «Орленок» и «Смена», а также стать кураторами в
образовательном центре «Сириус».
Конкурс «Учитель
будущего. Студенты» проходит на президентской платформе «Россия – страна
возможностей» при поддержке Министерства просвещения РФ.