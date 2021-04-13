«Гатчинские Ассамблеи» расширяют географию участников

«Гатчинские Ассамблеи» – это фестиваль-конкурс
танцевального творчества, который проводится с 2014 года по инициативе руководителя
танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо» Гатчинского Дома культуры Натальи
Седовой
В
этом году фестиваль-конкурс впервые прошёл в очно-заочном формате и объединил
тысячу участников практически из всех районов Ленинградской области, а также из
Санкт-Петербурга, Новгородской области и Эстонии.
В
прошлом году «Гатчинские Ассамблеи» не состоялись по причине неблагоприятной
эпидемиологической обстановки, но в этом году участники смогли наверстать
упущенное. На специально построенной для мероприятия сцене выступали танцоры в
самых разных дисциплинах. На «Ассамблеях» были представлены эстрадные,
народные, бальные танцы, а также стрит шоу и шоу барабанщиц.
Очные
конкурсные дни прошли 3 и 4 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Арена», а 6 апреля состоялся гала-концерт с вручением призов и Гран-при в
формате онлайн-трансляции.
Организаторы
довольны тем, как прошёл конкурс, а очно-заочный формат, по словам Натальи
Седовой, не помешал, а наоборот, позволил дистанционно поучаствовать новым
коллективам, например, ансамблю бального танца из Нарвы «Фламинго».
Жюри
оценивало конкурсантов по таким общепринятым критериям, как техническое
мастерство, артистизм, соответствие репертуара возрасту, создание
художественного образа.
Гран-при
конкурса был вручен ансамблю песни и танца «Петровский» из пос. Петровское за
эстетику исполнения и высокую культуру на сцене.
Два
спецприза от жюри за лучший танцевальный костюм и за балетмейстерскую работу
получил коллектив из Санкт-Петербурга «Тиара».
Обладателем
спецприза за лучшее сюжетное решение средствами хореографии стал гатчинский танцевально-спортивный
клуб «Эльдорадо», за сохранение народных традиций награду получил коллектив
народного танца «Капельки» из города Кириши. А спецприз за лучшее исполнительское
мастерство получил народный самодеятельный хореографический коллектив «Dance
Art Plus» из Тихвина.
Наиболее
активным участником конкурса с самой большой делегацией стал ансамбль танца «Конфетти».
Кроме
того, каждый участник получил бесценный опыт, море позитивных эмоций и,
конечно, медаль и именной диплом.
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Надеемся, что в следующем году фестиваль пройдёт в полном формате, расширит
свою географию и подарит нам ещё больше выступлений талантливых танцоров! –
отметила Наталья Седова.