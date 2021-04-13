«Гатчинские Ассамблеи» расширяют географию участников

«Гатчинские Ассамблеи» – это фестиваль-конкурс танцевального творчества, который проводится с 2014 года по инициативе руководителя танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо» Гатчинского Дома культуры Натальи Седовой

В этом году фестиваль-конкурс впервые прошёл в очно-заочном формате и объединил тысячу участников практически из всех районов Ленинградской области, а также из Санкт-Петербурга, Новгородской области и Эстонии.

В прошлом году «Гатчинские Ассамблеи» не состоялись по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но в этом году участники смогли наверстать упущенное. На специально построенной для мероприятия сцене выступали танцоры в самых разных дисциплинах. На «Ассамблеях» были представлены эстрадные, народные, бальные танцы, а также стрит шоу и шоу барабанщиц.

Очные конкурсные дни прошли 3 и 4 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена», а 6 апреля состоялся гала-концерт с вручением призов и Гран-при в формате онлайн-трансляции.

Организаторы довольны тем, как прошёл конкурс, а очно-заочный формат, по словам Натальи Седовой, не помешал, а наоборот, позволил дистанционно поучаствовать новым коллективам, например, ансамблю бального танца из Нарвы «Фламинго».

Жюри оценивало конкурсантов по таким общепринятым критериям, как техническое мастерство, артистизм, соответствие репертуара возрасту, создание художественного образа.

Гран-при конкурса был вручен ансамблю песни и танца «Петровский» из пос. Петровское за эстетику исполнения и высокую культуру на сцене.

Два спецприза от жюри за лучший танцевальный костюм и за балетмейстерскую работу получил коллектив из Санкт-Петербурга «Тиара».

Обладателем спецприза за лучшее сюжетное решение средствами хореографии стал гатчинский танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо», за сохранение народных традиций награду получил коллектив народного танца «Капельки» из города Кириши. А спецприз за лучшее исполнительское мастерство получил народный самодеятельный хореографический коллектив «Dance Art Plus» из Тихвина.

Наиболее активным участником конкурса с самой большой делегацией стал ансамбль танца «Конфетти».

Кроме того, каждый участник получил бесценный опыт, море позитивных эмоций и, конечно, медаль и именной диплом.

- Надеемся, что в следующем году фестиваль пройдёт в полном формате, расширит свою географию и подарит нам ещё больше выступлений талантливых танцоров! – отметила Наталья Седова.



