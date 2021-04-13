Плановые отключения в Гатчинском районе 14 апреля

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики :
ЖКХ
13 Apr 2021
Веревское СП:
14.04.2021 с 10:00 до 17:00
д. Вайялово.
Пудостьское СП:
14.04.2021 с 10:00 до 17:00 (с отключением на 2 часа)
полигон Ленэнерго,
д. Терволово,
д. Мута-Кюля,
д. Петрово,
ДНП
«Ахмузи».
Кобринское СП:
14.04.2021 с 11:00 до 17:00 (с отключением на 2 часа)
п. Прибытково,
д. Покровка.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.