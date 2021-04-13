Плановые отключения в Гатчинском районе 14 апреля

Плановые отключения в Гатчинском районе 14 апреля

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     13 Apr 2021

Веревское СП: 

14.04.2021 с 10:00 до 17:00

д. Вайялово.       

        

Пудостьское СП:

14.04.2021 с 10:00 до 17:00 (с отключением на 2 часа)

полигон Ленэнерго,

д. Терволово,

д. Мута-Кюля,

д. Петрово,

ДНП «Ахмузи».           

                           

Кобринское СП:

14.04.2021 с 11:00 до 17:00 (с отключением на 2 часа)

п. Прибытково,

д. Покровка.       

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