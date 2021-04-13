Пловцы на «На пути к мечте»

В соревнованиях приняли участие спортсмены 2009-2010 г.р. из 10 ДЮСШ региона. Программу соревнований составили личные дистанции и эстафетное плавание. В каждую команду входило по десять человек (пять девочек и пять мальчиков). По сумме их результатов определились команды- победители и призеры.

Первое место заняла команда из Коммунарской ДЮСШ. На втором месте – Гатчинская ДЮСШ № 2. Бронзу присудили команде «Фаворит» из Выборга. Победители завоевали право представлять Ленинградскую область на Всероссийской Спартакиаде.

Среди воспитанников Коммунарской ДЮСШ победителями и призерами в личном первенстве стали Федор Леганьков (второе место, 100 м с/п), Константин Власов (третье место, 100м в/с), Ксения Кирикова (третье место, 100м в/с), Руслан Калани (третье место, 100м брасс). В эстафете 4х50м кролем третье место заняла команда девочек, в которую вошли Дарина Зяблова, Ксения Кирикова, Полина Соснина, Ева Попова. Также третье место заняли девочки в комбинированной эстафете 4Х50м. В группу вошли Елизавета Дорофина, Ксения Кирикова, Полина Соснина, Ева Попова.

Второе место заняли мальчики из Коммунарской ДЮСШ в эстафете кролем 4Х50м (Алексей Карпач, Руслан Калани, Сергей Поплавский, Константин Власов) и в комбинированной эстафете 4х50м (Алексей Карпач, Руслан Калани, Федор Леганьков, Константин Власов). Готовили ребят к соревнованиям тренеры-преподаватели Евгения Голодникова, Юрий Голодников и Людмила Жданова.

Учащиеся Гатчинской ДЮСШ № 2 отличились не менее внушительными результатами.

Анна Рога заняла первое место в дисциплине 100 м брасс и второе место в эстафетном плавании 4х50 в/с и эстафетном плавании 4х50 к/пл. Николай Лашков занял второе место, 100 брасс и третье место в эстафетном плавании 4х50 в/с и эстафетном плавании 4х50 к/пл. Анна Захарова заняла второе место в дисциплине 100 к/пл, эстафетном плавании 4х50 в/с и эстафетном плавании 4х50 к/пл. Анна Янковская заняла третье место в 100 к/пл и второе место в эстафетном плавании 4х50 в/с. Юлия Косюк заняла второе место в эстафетном плавание 4х50 в/с и эстафетном плавании 4х50 к/пл. Егор Алимпиев занял третье место в эстафетном плавании 4х50 в/с. Денис Медведев занял второе место в 100 к\пл и третье место в эстафетном плавании 4х50 в/с и эстафетном плавании 4х50 к/пл. Степан Краянов занял третье место в 100 к/пл, эстафетном плавании 4х50 в/с и эстафетном плавании 4х50 к/пл. Арина Шамарина заняла второе место в эстафетном плавание 4х50 к/пл. Сергей Виноградов занял третье место в эстафетном плавании 4х50 к/пл.