В Гатчине продолжается строительство «Крепости»

Как сообщает официальный сайт Гатчинской епархии, данный проект реализуется с 2018 года. В настоящее время выполнены работы по возведению всех монолитных и ограждающих конструкций здания, завершены кровельные и фасадные работы, остекление, штукатурка и шпаклевка внутренних стен. Осуществляется прокладка инженерных сетей и теплотрассы к зданию, согласование документации на подключение здания к сетям водоснабжения и водоотведения.

Духовно-просветительский центр строится в одном из густонаселенных районах Гатчины, где существует проблема наличия детских досуговых и образовательных учреждений. Открытие центра позволит организовать интеллектуальный досуг и приобщение к богатой русской и христианской культуре подрастающего поколения гатчинцев.





Фото: http://gatchina-eparhia.ru/