В Гатчине продолжается строительство «Крепости»

Как
сообщает официальный сайт Гатчинской епархии, данный проект реализуется с 2018
года. В настоящее время выполнены работы по возведению всех монолитных и
ограждающих конструкций здания, завершены кровельные и фасадные работы,
остекление, штукатурка и шпаклевка внутренних стен. Осуществляется прокладка
инженерных сетей и теплотрассы к зданию, согласование документации на
подключение здания к сетям водоснабжения и водоотведения.
Духовно-просветительский
центр строится в одном из густонаселенных районах Гатчины, где существует
проблема наличия детских досуговых и образовательных учреждений. Открытие
центра позволит организовать интеллектуальный досуг и приобщение к богатой
русской и христианской культуре подрастающего поколения гатчинцев.
Фото: http://gatchina-eparhia.ru/