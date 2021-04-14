«Горячая линия» по вопросам голосования за объекты благоустройства для жителей области

«Горячая линия» по вопросам голосования за объекты благоустройства для жителей области

Специальную горячую линию по вопросам первого электронного голосования за объекты благоустройства запускает 19 апреля Минстрой России. «Горячая линия» будет работать круглосуточно с 19 апреля по 30 мая по бесплатному единому номеру 8(800)600-20-13.

Рубрики : Городская среда     14 Apr 2021

«Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию и понимаем, что у граждан могут возникнуть вопросы. Ответы можно будет получить на бесплатной горячей линии, 24 часа в сутки 7 дней в неделю до самого конца голосования», — пояснил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

Напомним, что в этом году в России жители впервые выбирают проекты благоустройства парков, набережных, скверов, площадей и других общественных территорий на единой федеральной платформе.

В Ленинградской области рейтинговое голосование пройдет на портале 47.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

Ленинградцам предстоит оценить и выбрать дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в 27 городах региона.

В голосовании смогут принять участие все граждане старше 14 лет.

Работы по благоустройству пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», разработанного в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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