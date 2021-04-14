«Горячая линия» по вопросам голосования за объекты благоустройства для жителей области

«Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию и понимаем, что у граждан могут возникнуть вопросы. Ответы можно будет получить на бесплатной горячей линии, 24 часа в сутки 7 дней в неделю до самого конца голосования», — пояснил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

Напомним, что в этом году в России жители впервые выбирают проекты благоустройства парков, набережных, скверов, площадей и других общественных территорий на единой федеральной платформе.

В Ленинградской области рейтинговое голосование пройдет на портале 47.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

Ленинградцам предстоит оценить и выбрать дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в 27 городах региона.

В голосовании смогут принять участие все граждане старше 14 лет.

Работы по благоустройству пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», разработанного в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».