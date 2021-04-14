«Горячая линия» по вопросам голосования за объекты благоустройства для жителей области

«Мы впервые запускаем
единую Всероссийскую платформу по голосованию и понимаем, что у граждан могут
возникнуть вопросы. Ответы можно будет получить на бесплатной горячей линии, 24
часа в сутки 7 дней в неделю до самого конца голосования», — пояснил замглавы
Минстроя России Максим Егоров.
Напомним, что в этом году
в России жители впервые выбирают проекты благоустройства парков, набережных,
скверов, площадей и других общественных территорий на единой федеральной
платформе.
В Ленинградской области
рейтинговое голосование пройдет на портале 47.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30
мая.
Ленинградцам предстоит
оценить и выбрать дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в 27
городах региона.
В голосовании смогут
принять участие все граждане старше 14 лет.
Работы по благоустройству
пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда», разработанного в соответствии с указом Президента
Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».