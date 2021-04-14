Почему буксует «мусорная реформа» в частном секторе

Началась встреча с данных статистики. Начальник отдела экономического анализа предприятий ЖКХ комитета ЖКХ администрации Гатчинского района Марина Косачева в своем докладе рассказала, что в Гатчинском районе из 240 населенных пунктов в 126-ти (по состоянию на 15 марта 2021 года) отсутствуют контейнерные площадки и подъездные пути к ним. Сотрудники комитета ЖКХ ежемесячно обновляют данный перечень населенных пунктов и направляют региональному оператору – в «Управляющую компанию по обращению с отходами в Ленинградской области», чтобы жителям данных населенных пунктов не выставляли счета за вывоз ТКО.

С мая 2020 года районная администрация ведет работу по организации вывоза ТКО в населенных пунктах децентрализованным способом. Для этого была разработана соответствующая дорожная карта, но пока вопросов остается больше, чем ответов.

За время реализации «мусорной» реформы в регионе тарифы на вывоз ТКО менялись уже несколько раз. Сегодня они составляют 5,60 руб. с 1 кв. м для жителей многоквартирного жилого фонда и 98,58 руб. с человека, прописанного в индивидуальном жилом доме.

Марина Косачева особо подчеркнула, что администрация Гатчинского района, так же, как и жители, заинтересована в санитарном благополучии территории и отсутствии несанкционированных свалок. Только за 2020 год на территории Гатчинского района были ликвидированы 73 такие свалки общим объемом 4466 куб. м.

Старосты могут помочь

Чтобы этого избежать, она обратилась к старостам с просьбой провести работу с местными жителями для согласования места расположения контейнерной площадки. Районная администрация предлагает обустроить контейнерную площадку в каждой деревне на въезде/выезде, если протяженность населенного пункта составляет не более 1000 метров, и зафиксировать согласие жителей протоколом собрания, подписанным большинством жителей. Тогда плата за вывоз мусора составит 98,58 руб. с человека в месяц или с домовладения, если зарегистрированных граждан в доме нет.

Для жителей, которые не хотят накапливать ТКО на обустроенной на въезде/выезде из деревни контейнерной площадке, есть возможность заключить индивидуальный договор с перевозчиком на дополнительную услугу, которая включает в себя однократный выезд мусоровоза, погрузку контейнера в мусоровоз от индивидуального жилого дома, при наличии у домовладения контейнера, установленного образца, емкостью 0,24 или 0,36 куб.м.

В январе 2021 года администрации городских и сельских поселений направили региональному оператору данные по количеству жителей индивидуальных жилых домов, которые намерены воспользоваться дополнительной услугой по обслуживанию индивидуальных контейнеров. На сегодня – это 120 домовладений. В Рождественском поселении – это 80 домов в Выре, Даймище, Дивенском, Межно, Рождествено, в Войсковицком поселении – 27 домов в Тяглино и Войсковицах (улицы Железнодорожная и Ростова), а также 13 домов в Коммунаре.

В сентябре 2020 года региональный оператор озвучивал цену дополнительной услуги по обслуживанию индивидуальных контейнеров – 170 рублей за вывоз один раз в месяц контейнера 0,24 куб. м и 340 рублей – за вывоз два раза в месяц контейнера 0,24 куб. м, 460 рублей – за большой контейнер. С первого января 2021 года стоимость дополнительной услуги составляет 250 – 300 рублей за однократный вывоз контейнера 0,24 – 0,36 куб. м. Жители могут выбрать любой из предложенных способов.

Перевозчик готов пойти навстречу жителям?

Казалось бы, все логично, но у старост накопилось много вопросов. Староста деревни Старое Колено Юрий Кучеренко спросил, почему оператор или перевозчик не рассматривает способы вывоза ТКО, которые были ранее – они дешевле и не создают угрозы экологии. Речь идет о сигнальном методе, когда машина для сбора мусора приезжает в деревню в определенный день и время, о котором заранее знают местные жители. В данном случае даже нет необходимости в строительстве площадок. Начальник агентства Гатчинского района АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» Олег Всеволодов сказал, что перевозчик готов пойти навстречу жителям в данном вопросе.

Представитель Елизаветинского поселения пожаловался на то, что в поселении было построено 11 новых площадок, но до сих пор не установлено ни одного контейнера. Сегодня в поселении расположено всего 14 контейнеров. Марина Косачева ответила, что эта обязанность возложена на регоператора, который пока не успел оснастить все площадки новыми контейнерами, но к началу дачного сезона Елизаветинское поселение должно получить 45 контейнеров.

Светлана Абакшина, староста деревни Большое Верево, где организован индивидуальный вывоз мусора, рассказала, что населенный пункт включает в себя 250 участков, для которых местные жители самостоятельно закупили 150 контейнеров, сегодня их стало уже больше. Ранее жители выбрали децентрализованный способ вывоза мусора. Необходимости заключать договора не было, так как оплата начислялась в рамках квитанции на оплату коммунальных услуг.

- Целый год мы пользовались этим методом, и нас все устраивало, но прошлым летом почему-то возникла необходимость заключить договора и перейти на новую систему сбора мусора и оплаты его вывоза. Мы не готовы переходить на новые условия, а хотим платить, как раньше – 330 рублей с домовладения за два вывоза в месяц, - сказала Светлана Абакшина.

Жители деревни Большое Верево, по словам старосты, не нуждаются в оборудованной площадке, а настаивают на децентрализованном способе, и заключать договора отказываются. Марина Косачева сказала, что из-за отсутствия договоров вывоз мусора может быть прекращен.

- Мы выбрали тот способ, который нам больше всего подходил из предложенных, а теперь вынуждены платить больше из-за того, что изменились «правила игры», - возмутилась Светлана Абакшина, добавив, что местные жители планируют заключить договор с другим перевозчиком.

Похожая ситуация сложилась и в деревне Малые Колпаны, где часть жителей также купила индивидуальные контейнеры, а в другой части деревни установлены пухто. Если оборудовать контейнерную площадку, то многим жителям, по словам старосты Ольги Павловой, в силу преклонного возраста и физического состояния, будет тяжело носить туда мусор. Кроме этого, половина жителей оплачивает вывоз ТКО в размере 98,58 рубля с прописанного человека в доме, остальные – с домовладения. Олег Всеволодов сказал, что ситуация исправится, как только перевозчик получит данные обо всех прописанных жителях.

Не менее важный вопрос, который волнует жителей частного сектора, касается экономического обоснования расчетов оплаты за вывоз мусора. Большинство считает, что цена 98,58 руб. с прописанного человека в доме слишком высока. Марина Косачева сказала, что этот вопрос стоит задавать регоператору, а местные власти и перевозчик действуют в рамках законодательства.

В итоге вопрос, по которому собрался Совет старост, – заключение договоров на вывоз ТКО от индивидуальных жилых домов так и остался открытым, так как жители отказываются от новых условий хотя бы на основании того, что многие из них уже купили индивидуальные контейнеры, но цена вывоза сегодня их не устраивает. А региональный оператор отказывается давать экономическое обоснование новым ценам.

Выходит, правительству Ленинградской области и регоператору необходимо разобраться в сложившейся ситуации как можно скорее, так как дачный сезон не за горами, и количество мусора вырастет в разы.