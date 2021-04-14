Российские студенческие отряды приглашают студентов на работу в Крым и на атомные станции

РСО – это работа для студентов на самых масштабных проектах нашей страны. Вы можете выбрать свое направление деятельности и поехать на проект на два месяца. Сейчас открыт набор на всероссийские трудовые проекты, в том числе студентов ждут во всероссийских сервисных отрядах для работы в крупных гостиничных комплексах Крыма, на всероссийские студенческие стройки на объектах Госкорпорации «Росатом». Но можно выбрать и проекты регионального уровня, не уезжая далеко от дома.

Работая в составе студенческого отряда, вы получаете официальное трудоустройство и «белую» зарплату. Существует система компенсаций затрат на проезд и проживание от работодателя, можно получить дополнительную рабочую специальность, что повысит вашу конкурентоспособность на рынке труда.

Но, главное, что работа в составе студенческого отряда - это настоящая студенческая атмосфера. Это коллектив единомышленников, активный досуг и новые возможности для личностного роста: творческие и спортивные фестивали, путешествия по стране, песни у костра, социальные акции.

Чтобы поехать на трудовой проект со студенческим отрядом нужно заполнить анкету на нашем сайте трудкрут.рф и с тобой свяжутся представители РСО в твоем регионе. Также ты можешь обратиться сам в свое региональное отделение РСО по контактам в разделе https://трудкрут.рф/kontakty/map

Работа в студенческих отрядах для многих уже стала возможностью не только подзаработать летом, но и определиться в профессиональном и личностном развитии.

Заполняй анкету и присоединяйся. Лучшее лето ждет тебя. #трудкрут

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