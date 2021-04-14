Российские студенческие отряды приглашают студентов на работу в Крым и на атомные станции

РСО
– это работа для студентов на самых масштабных проектах нашей страны. Вы можете
выбрать свое направление деятельности и поехать на проект на два месяца. Сейчас открыт набор на всероссийские трудовые
проекты, в том числе студентов ждут во всероссийских сервисных отрядах для
работы в крупных гостиничных комплексах Крыма, на всероссийские студенческие
стройки на объектах Госкорпорации «Росатом». Но можно выбрать и проекты регионального
уровня, не уезжая далеко от дома.
Работая
в составе студенческого отряда, вы получаете официальное трудоустройство и
«белую» зарплату. Существует система компенсаций затрат на проезд и проживание
от работодателя, можно получить дополнительную рабочую специальность, что
повысит вашу конкурентоспособность на рынке труда.
Но,
главное, что работа в составе студенческого отряда - это настоящая студенческая
атмосфера. Это коллектив единомышленников, активный досуг и новые возможности
для личностного роста: творческие и спортивные фестивали, путешествия по
стране, песни у костра, социальные акции.
Чтобы
поехать на трудовой проект со студенческим отрядом нужно заполнить анкету на
нашем сайте трудкрут.рф и с тобой
свяжутся представители РСО в твоем регионе. Также ты можешь обратиться сам в
свое региональное отделение РСО по контактам в разделе https://трудкрут.рф/kontakty/map
Работа
в студенческих отрядах для многих уже стала
возможностью не только подзаработать летом, но и определиться в
профессиональном и личностном развитии.
Заполняй
анкету и присоединяйся. Лучшее лето ждет тебя. #трудкрут
Наши соц.сети
https://www.instagram.com/rso_official
Колл-центр РСО для оставшихся вопросов
8 800
770 0 117