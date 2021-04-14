«Звездочки «Эльдорадо»!

Образцовый коллектив «Танцевально-спортивный
клуб «Эльдорадо» достойно выступил в Санкт-Петербурге на Международном конкурсе
«Самсон». В группе «Джаз» ребята не только вошли в финал конкурса,
но и вплотную подошли в этом году к призовому пьедесталу. В итоге - четвертое
место в открытом классе «Дети».
Кроме того, Иван Фомин и
Мария Киннонен не только успели съездить на Чемпионат России по танцевальному
спорту, занять первое место в своем классе «Е» и набрать необходимое количество
очков на следующий класс, но и успешно начать выступления в открытом классе
группы «Дети».
Накануне Дня космонавтики
гатчинские звездочки вновь порадовали своих тренеров, родителей и
многочисленных поклонников. Спортивные пары Иван Зиновьев - Дарья Сергеева и
Илья Терехин - Анна Дителе отлично выступили на Всероссийских соревнованиях
«Звезды Северной Столицы». Европейская программа - 1,2 место; латиноамериканская
- 3,4 место.
К новым творческим
победам юных гатчинцев ведут художественный руководитель и балетмейстер ТСК
«Эльдорадо» Наталья Николаевна Седова, тренеры Константин Владимирович Архипкин
(бальные танцы) и Виктория Юрьевна Киннер (современные танцы).