«Звездочки «Эльдорадо»!

«Звездочки «Эльдорадо»!

- Живем так интересно, что не успеваем поделиться всеми новостями и событиями, - пишет на своей страничке в соцсетях танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо». Апрель принес юным танцорам не только солнечное, весеннее настроение, но и новые победы.

Рубрики : Культура     14 Apr 2021

Образцовый коллектив «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» достойно выступил в Санкт-Петербурге на Международном конкурсе «Самсон». В группе «Джаз» ребята не только вошли в финал конкурса, но и вплотную подошли в этом году к призовому пьедесталу. В итоге - четвертое место в открытом классе «Дети».

Кроме того, Иван Фомин и Мария Киннонен не только успели съездить на Чемпионат России по танцевальному спорту, занять первое место в своем классе «Е» и набрать необходимое количество очков на следующий класс, но и успешно начать выступления в открытом классе группы «Дети».

Накануне Дня космонавтики гатчинские звездочки вновь порадовали своих тренеров, родителей и многочисленных поклонников. Спортивные пары Иван Зиновьев - Дарья Сергеева и Илья Терехин - Анна Дителе отлично выступили на Всероссийских соревнованиях «Звезды Северной Столицы». Европейская программа - 1,2 место; латиноамериканская - 3,4 место.

К новым творческим победам юных гатчинцев ведут художественный руководитель и балетмейстер ТСК «Эльдорадо» Наталья Николаевна Седова, тренеры Константин Владимирович Архипкин (бальные танцы) и Виктория Юрьевна Киннер (современные танцы).

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