Аэропарк в Гатчине - в числе лучших проектов благоустройства

Проекты, включенные в
реестр лучших практик Минстроя, берут на вооружение в других регионах России
при проведении работ по программе «Формирование комфортной городской среды».
Ленинградская область традиционно входила в число лидеров, но первое место занимает
впервые.
«12 проектов
благоустройства площадей, парков, спортплощадок, реализованных у нас в 2020
году, признаны лучшими в России. Ленинградская область становится красивее и
удобнее с каждым годом. Мы благодарны за
такую важную для жителей программу Минстрою, проектировщикам, муниципалитетам,
контролирующим реализацию проектов на местах, ответственным подрядчикам и,
конечно, неравнодушным жителям», — подчеркнул губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
Проекты-победители
реализованы в Бокситогорском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском,
Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах. Пять из них разработаны Центром
компетенций Ленинградской области — подведомственной организацией комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству.
«В списке — центральные
площади в Тосно, Ивангороде и Лебяжьем, набережные в Луге, в парке Оккервиль в
Кудрово и в Коммунаре в районе ФОК «Олимп», спортивная зона со скейтпарком в
Новом Девяткино, спортивный парк в Тосно и Аэропарк со скейтпарком в Гатчине,
общественная территория в Пикалево, дорожка вдоль Советского проспекта в
Никольском, двор на Красносельском шоссе, 6 в поселке Новоселье», — говорит
заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин.
В этом году в
Ленинградской области по программе «Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 общественных
территорий. Председатель оператора программы в регионе - комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области - Александр Тимков
напомнил, что 26 апреля — 30 мая жители смогут проголосовать на платформе
47.gorodsreda.ru за дизайн-проекты благоустройства скверов, парков, набережных,
площадей, игровых и спортивных территорий в 27 городах региона. Проекты —
победители будут реализованы в 2022 году.