Аэропарк в Гатчине - в числе лучших проектов благоустройства

Проекты, включенные в реестр лучших практик Минстроя, берут на вооружение в других регионах России при проведении работ по программе «Формирование комфортной городской среды». Ленинградская область традиционно входила в число лидеров, но первое место занимает впервые.

«12 проектов благоустройства площадей, парков, спортплощадок, реализованных у нас в 2020 году, признаны лучшими в России. Ленинградская область становится красивее и удобнее с каждым годом. Мы благодарны за такую важную для жителей программу Минстрою, проектировщикам, муниципалитетам, контролирующим реализацию проектов на местах, ответственным подрядчикам и, конечно, неравнодушным жителям», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Проекты-победители реализованы в Бокситогорском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах. Пять из них разработаны Центром компетенций Ленинградской области — подведомственной организацией комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

«В списке — центральные площади в Тосно, Ивангороде и Лебяжьем, набережные в Луге, в парке Оккервиль в Кудрово и в Коммунаре в районе ФОК «Олимп», спортивная зона со скейтпарком в Новом Девяткино, спортивный парк в Тосно и Аэропарк со скейтпарком в Гатчине, общественная территория в Пикалево, дорожка вдоль Советского проспекта в Никольском, двор на Красносельском шоссе, 6 в поселке Новоселье», — говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин.

В этом году в Ленинградской области по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 общественных территорий. Председатель оператора программы в регионе - комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области - Александр Тимков напомнил, что 26 апреля — 30 мая жители смогут проголосовать на платформе 47.gorodsreda.ru за дизайн-проекты благоустройства скверов, парков, набережных, площадей, игровых и спортивных территорий в 27 городах региона. Проекты — победители будут реализованы в 2022 году.