Не переводите деньги в «ячейку безопасности»

9-го апреля в дежурную
часть гатчинской полиции обратился 56-летний житель Гатчины, инвалид, которому
накануне на мобильный телефон позвонил «сотрудник банка». Мошенник заявил, что
с его счета злоумышленники пытались снять деньги, и для их сохранности деньги
надо с карты снять и положить в «ячейку безопасности» другого банка.
Потерпевший так и сделал: снял 110 тысяч рублей и перевел их на указанный ему
номер счета. После этого с ним опять связались «представители банка» и велели
взять кредит, чтобы выследить злоумышленников. Мужчина взял в кредит 120 тысяч
рублей и перевел деньги на новый счет, продиктованный мошенниками. Общий ущерб
составил 230 тысяч рублей.
В процессе «разводки»
потерпевшему позвонили с 13 разных номеров, по большей части московских. По
факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.
58-летнего жителя
Гатчинского района обманули на 750 тысяч рублей. Преступник позвонил ему на
мобильный, представился сотрудником банка и напугал, что на его имя одобрен
кредит и кто-то пытается получить деньги. Мужчину убедили самого оформить
кредитный договор на сумму 715 тысяч рублей и перевести 610 тысяч через
терминал на счет в другом банке. Мало того, с карты потерпевшего незаметно для
него было списано 139 тысяч рублей. По факту кражи с банковского счета
возбуждено уголовное дело.