Не переводите деньги в «ячейку безопасности»

9-го апреля в дежурную часть гатчинской полиции обратился 56-летний житель Гатчины, инвалид, которому накануне на мобильный телефон позвонил «сотрудник банка». Мошенник заявил, что с его счета злоумышленники пытались снять деньги, и для их сохранности деньги надо с карты снять и положить в «ячейку безопасности» другого банка. Потерпевший так и сделал: снял 110 тысяч рублей и перевел их на указанный ему номер счета. После этого с ним опять связались «представители банка» и велели взять кредит, чтобы выследить злоумышленников. Мужчина взял в кредит 120 тысяч рублей и перевел деньги на новый счет, продиктованный мошенниками. Общий ущерб составил 230 тысяч рублей.

В процессе «разводки» потерпевшему позвонили с 13 разных номеров, по большей части московских. По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.

58-летнего жителя Гатчинского района обманули на 750 тысяч рублей. Преступник позвонил ему на мобильный, представился сотрудником банка и напугал, что на его имя одобрен кредит и кто-то пытается получить деньги. Мужчину убедили самого оформить кредитный договор на сумму 715 тысяч рублей и перевести 610 тысяч через терминал на счет в другом банке. Мало того, с карты потерпевшего незаметно для него было списано 139 тысяч рублей. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.