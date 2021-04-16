В Белогорке прошли весенние старты авиамоделистов

Эти соревнования стали традиционными, как и сам праздник «Мы учим летать самолёты», который ежегодно в апреле организует заведующая отделом Белогорского Дома культуры Любовь Яковлевна Макарова.

В соревнованиях приняли участие пять команд:

- «Авиационное конструирование» (рук. В.Г. Анохин, Районный центр детского творчества, Гатчинский район);

- «Ястреб» (рук. В.А. Григорьев, АСК ДОСААФ «Сиворицы», г. Гатчина);

- «Взлёт» (рук. И.В. Демьянов, Районный центр детского творчества, п. Сиверский);

- «Феникс (рук. Ю.Л. Плотников, Дом культуры деревни Белогорка);

- «Созвездие» (рук. П.Э. Дворянкин, Районный центр детского творчества, Гатчинский район).

Каждая команда состояла из руководителя и двух групп обучающихся: до 12 лет и старше 12 лет. Ребята состязались в нескольких номинациях: запуск с руки метательных планеров на дальность полета, точность попадания в мишень, полет на продолжительность радиоуправляемых моделей планеров класса F5J.

Перед началом соревнований все команды были представлены в актовом зале Белогорского Дома культуры. С приветственным словом к ребятам обратился глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев. Свое напутствие и пожелания успехов ребятам высказал президент федерации авиамодельного спорта Гатчины и Ленинградской области Михаил Голубков.

Представитель Северо-Западной межрегиональной общественной организации «Федерация космонавтики России» Петр Бабенко подробно рассказал собравшимся о первом космонавте Земли Юрии Гагарине.

Главный судья Владимир Григорьев и секретарь соревнования Игорь Демьянов напомнили участникам о правилах и последовательности проведения соревнования.

На площадке для стартов метательных планеров ребята произвели запуск самодельных ракет (спусковым устройством стали парашют и двухметровая лента) и трех петард с праздничным салютом. В этот день нам очень повезло с погодой – было солнечно и тепло, практически не было ветра, что позволило детям показать все свое умение и мастерство в совершенствовании приемов запуска.

Соревнования открыли младшие школьники, осуществившие запуски с руки на дальность полета построенные ими лично метательные планеры. Первое место среди них занял Максим Беляков ( Взлёт»), второе место – Тихон Хуторской (« Взлет»), третье место - Дмитрий Шевцов («Авиаконструирование»).

Среди старших школьников в этом же классе соревнований первое место занял Егор Щекотов («Авиаконструирование), второе место - Александр Барковский («Феникс»), третье место - Дмитрий Валиев («Взлёт»).

В соревновании на точность попадания в мишень среди младших школьников места распределились следующим образом: первое место - Александр Хуторской («Взлет»), второе - Тимур Павлов («Феникс»), третье - Савва Трояновский («Авиаконструирование).

По окончании соревнования в номинации метательных планеров участники соревнований перешли на другую специально подготовленную площадку, где с демонстрационно-показательными полетами выступили взрослые спортсмены-авиамоделисты из Гатчины. Александр Менделеев, Дмитрий Ягунов и Георгий Григорьев продемонстрировали «воздушный бой» на моделях - полукопиях времен Второй Мировой войны, а также комплекс фигур на радиоуправляемых пилотажных моделях.

Соревнования продолжились состязаниями в классе радиоуправляемых мотопланеров. Участники разделились на тройки. Было определено время работы электродвигателя - по 15 секунд в каждом туре. За это время модель должна была набрать максимальную высоту и по возможности максимально продержаться в планирующем полете в воздухе. За посадку в ограниченный квадрат размером 10 х 10 метров прибавлялось дополнительно 100 очков.

Победителями в этом первенстве стали Матвей Мещеряков («Ястреб») и Никита Ветчинин («Феникс»).

Заключительный этап праздника «Мы учим летать самолеты» состоялся в зрительном зале Белогорского дома культуры. Пока судейская коллегия определяла призеров и победителей, все участники и зрители получили «сухой паек» (пирожки с конфетами) и приняли участие в викторине «Что мы знаем о космосе».

Первое место в командном зачете заняла команда «Взлёт» (п. Сиверский), второе место - команда «Феникс» (Белогорка), третье место - команда «Авиаконструирование» (РЦДТ).

Глава Сиверского поселения А.В. Макаров вручил победителям и призерам соревнования грамоты, кубки и медали. По отзывам детей, их родителей, зрителей всем очень понравился этот праздник.

Педагог Районного центра детского творчества Гатчинского района И.В. Демьянов