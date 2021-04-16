В Белогорке прошли весенние старты авиамоделистов

Эти соревнования стали
традиционными, как и сам праздник «Мы учим летать самолёты», который ежегодно в
апреле организует заведующая отделом Белогорского Дома культуры Любовь
Яковлевна Макарова.
В соревнованиях приняли
участие пять команд:
- «Авиационное
конструирование» (рук. В.Г. Анохин, Районный центр детского творчества,
Гатчинский район);
- «Ястреб» (рук. В.А.
Григорьев, АСК ДОСААФ «Сиворицы», г. Гатчина);
- «Взлёт» (рук. И.В. Демьянов,
Районный центр детского творчества, п. Сиверский);
- «Феникс (рук. Ю.Л.
Плотников, Дом культуры деревни Белогорка);
- «Созвездие» (рук. П.Э.
Дворянкин, Районный центр детского творчества, Гатчинский район).
Каждая команда состояла из
руководителя и двух групп обучающихся: до 12 лет и старше 12 лет. Ребята
состязались в нескольких номинациях: запуск с руки метательных планеров на
дальность полета, точность попадания в мишень, полет на продолжительность
радиоуправляемых моделей планеров класса F5J.
Перед началом соревнований все
команды были представлены в актовом зале Белогорского Дома культуры. С
приветственным словом к ребятам обратился глава администрации Сиверского
поселения Дмитрий Румянцев. Свое напутствие и пожелания успехов ребятам
высказал президент федерации авиамодельного спорта Гатчины и Ленинградской
области Михаил Голубков.
Представитель Северо-Западной
межрегиональной общественной организации «Федерация космонавтики России» Петр
Бабенко подробно рассказал собравшимся о первом космонавте Земли Юрии Гагарине.
Главный судья Владимир
Григорьев и секретарь соревнования Игорь Демьянов напомнили участникам о
правилах и последовательности проведения соревнования.
На площадке для стартов
метательных планеров ребята произвели запуск самодельных ракет (спусковым
устройством стали парашют и двухметровая лента) и трех петард с праздничным салютом.
В этот день нам очень повезло с погодой – было солнечно и тепло, практически не
было ветра, что позволило детям показать все свое умение и мастерство в
совершенствовании приемов запуска.
Соревнования открыли младшие
школьники, осуществившие запуски с руки на дальность полета построенные ими
лично метательные планеры. Первое место среди них занял Максим Беляков (
Взлёт»), второе место – Тихон Хуторской (« Взлет»), третье место - Дмитрий
Шевцов («Авиаконструирование»).
Среди старших школьников в
этом же классе соревнований первое место занял Егор Щекотов («Авиаконструирование),
второе место - Александр Барковский («Феникс»), третье место - Дмитрий Валиев
(«Взлёт»).
В соревновании на точность
попадания в мишень среди младших школьников места распределились следующим
образом: первое место - Александр Хуторской («Взлет»), второе - Тимур Павлов
(«Феникс»), третье - Савва Трояновский («Авиаконструирование).
По окончании соревнования в
номинации метательных планеров участники соревнований перешли на другую
специально подготовленную площадку, где с демонстрационно-показательными
полетами выступили взрослые спортсмены-авиамоделисты из Гатчины. Александр
Менделеев, Дмитрий Ягунов и Георгий Григорьев продемонстрировали «воздушный бой»
на моделях - полукопиях времен Второй Мировой войны, а также комплекс фигур на
радиоуправляемых пилотажных моделях.
Соревнования продолжились
состязаниями в классе радиоуправляемых мотопланеров. Участники
разделились на тройки. Было определено время работы электродвигателя - по 15
секунд в каждом туре. За это время модель должна была набрать максимальную
высоту и по возможности максимально продержаться в планирующем полете в
воздухе. За посадку в ограниченный квадрат размером 10 х 10 метров прибавлялось
дополнительно 100 очков.
Победителями в этом первенстве
стали Матвей Мещеряков («Ястреб») и Никита Ветчинин («Феникс»).
Заключительный этап праздника
«Мы учим летать самолеты» состоялся в зрительном зале
Белогорского дома культуры. Пока судейская коллегия определяла призеров и
победителей, все участники и зрители получили «сухой паек» (пирожки с
конфетами) и приняли участие в викторине «Что мы знаем о космосе».
Первое место в командном
зачете заняла команда «Взлёт» (п. Сиверский), второе место - команда «Феникс» (Белогорка),
третье место - команда «Авиаконструирование» (РЦДТ).
Глава Сиверского поселения
А.В. Макаров вручил победителям и призерам соревнования грамоты, кубки и
медали. По отзывам детей, их родителей, зрителей всем очень понравился этот
праздник.
Педагог Районного центра
детского творчества Гатчинского района И.В. Демьянов